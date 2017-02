Dans l'Yonne, une coopérative propose un accès internet en très haut débit dans les zones blanches

La SCANI, la Société Coopérative d’Aménagement Numérique Icaunaise s'est donnée pour objectif de réduire les zones blanches internet dans l'Yonne. Elle permet à des particuliers, des entreprises ou des collectivités, de bénéficier d'un accès internet en haut et en très haut débit.

Fabrice Salin fait parti des 355 coopérateurs que compte la SCANI. Il est agriculteur à Saint-Aubin-Château-Neuf. Auparavant sa connexion internet était poussive. Aujourd'hui , elle est quasiment parfaite. « C'est la rapidité pour enregistrer de la musique, des vidéos. Il y a aussi la rapidité pour accéder aux podcasts , car je n'ai pas toujours la possibilité d'écouter la radio en direct. Et aussi ce qui est très important c'est la fiabilité du débit ; Il n'y a aucune coupure. Alors qu'auparavant, ça arrivait. »

On installe des relais sur les toits, les château d'eau, les églises

Un accès à internet ou une meilleure connexion. Pour y parvenir la coopérative collecte internet sur 3 points dans le département à Auxerre , Joigny et Migennes. Des endroits où le débit de connexion est le meilleur. La SCANI transporte ensuite ces connexions en utilisant une technologie proche du WIFI. Jérome Louis est un des membres de la SCANI. « On installe des relais sur les toits, les immeubles , des châteaux d'eau ou des églises, pour arriver jusque chez notre coopérateur et lui fournir l'accès à internet. »

Une coopérative propose un accès internet en très haut débit dans les zones blanches de l'Yonne. Le reportage de Damien Robine

Avec internet on attire des jeunes dans les villages et des entreprises

Fabrice Salin est agriculteur à Saint-Aubin-Château-Neuf. Il dispose aujourd'hui d'une connexion internet quasiment parfaite © Radio France - Damien Robine

Et dans les petites communes de l'Yonne, l'arrivée de l'internet à très haut débit à des effets très positifs . Christophe Daniel est le président de la coopérative. « Ça permet d'attirer des jeunes, des parisiens qui veulent venir faire du télétravail . Ça permet également de faire venir des entreprises, en se disant le coin est sympathique, en sachant qu'en même temps elles peuvent envoyer des fichiers comme un architecte ou des gens qui font de la vidéo. »

Une connexion internet très haut débit pour 30 euros par mois

L'objectif de relier 100% des logements français à l'internet trés haut débit d'ici 2022 est compromis, selon la cour des comptes qui sort un rapport ce mercredi. Et donc les petits opérateurs comme la SCANI devraient avoir de plus en plus de succès auprès des oubliés d'internet. D'autant plus, qu'en ce qui concerne la coopérative icaunaise, le tarif proposé aux coopérateurs est parfaitement compétitif. L'accès à la connexion internet coûte 30 euros par mois.