Dans la caravane du Tour de France, le Tourangeau Jérôme Deschamps œuvre pour les pompiers

Ils sont dans la caravane publicitaire depuis vingt ans et cette édition 2022 du Tour de France cycliste ne déroge évidemment pas à la règle. Les sapeurs-pompiers de France sont présents sur la Grande Boucle, avec sept véhicules colorés dans la tradition de la caravane, pour faire la promotion du volontariat dans la profession.

Les gens nous accueillent avec des 'les pompiers, les pompiers, on vous aime!'

"J'ai posé un mois de vacances pour participer à la caravane" explique Jérôme Deschamps, 47 ans, sapeur-pompier à Tours et représentant du métier dans la caravane avec 13 collègues de toute la France. "On est là pour faire connaître le monde des sapeurs-pompiers, recruter, grossir nos rangs le plus possible."

S'il est venu avant tout pour faire la promotion de sa profession, Jérôme Deschamps prend un plaisir fou. "Je le vis avec des yeux d'enfant. C'est impressionnant. Les gens nous accueillent avec des 'les pompiers, les pompiers, on vous aime!' C'est le feu sur le bord des routes, les gens sourient, ont la banane, ils sont heureux, ils crient, ils tapent dans les mains, c'est la fête à cent pour cent (...) inoubliable jusqu'à la fin de nos jours, je pense."

Véhicule pour l'Œuvre des pupilles orphelins des Sapeurs-Pompiers - Jérôme Deschamps

Les sept véhicules de la caravane permettent aussi de récolter des dons pour l'Œuvre des pupilles orphelins des Sapeurs-Pompiers. Et... de veiller au grain ! "Avec notre véhicule incendie, on est en priorité sur l'incendie de la caravane en elle-même ! Mais surtout, on discute avec les gens, on fait de la prévention sur [le risque] incendie. On a aussi une autre équipe qui fait de la prévention et de l'initiation secourisme, sur les villages de départ et d'arrivée."