Vertus, France

Certains diront que c'est la raison qui l'a emporté. En tout cas, les élus de Vertus, Oger, Gionges et Voipreux ont bel et bien fait un choix d'apaisement pour nommer la commune nouvelle qui sera crée au 1er janvier 2018. Née de la fusion des quatre villages, la commune nouvelle s'appellera donc "Blancs-coteaux", et non pas "Côte des Blancs" comme l'avaient validé dans un premier temps les maires des communes concernées.

Le nom "Blancs-coteaux" validé par les quatre conseils municipaux

Devant les protestations de nombreux élus et habitants qui dénonçaient l'appropriation de l'appellation Côte des Blancs -une appellation qui concerne un terroir de 10 communes au total dans le vignoble de Champagne- les élus de Vertus, Oger, Gionges et Voipreux ont donc fait marche arrière. Le nom "Blancs-coteaux" a été validé par les quatre conseils municipaux, et notamment par celui d'Oger mercredi soir. Et la proposition a été "validée" par le préfet de la Marne, confirme le maire de Vertus Pascal Perrot.

La nouvelle commune Blancs-coteaux sera officiellement crée, par arrêté, au 1er janvier prochain. Tandis que les 56 conseillers municipaux des 4 communes qui fusionnent, se réuniront au courant du mois de janvier pour élire un maire.