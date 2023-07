Dans la cuisine de la banque alimentaire de la Sarthe, les bénévoles conservent les légumes sous vide

Chaque lundi, mardi et mercredi matin depuis le 1er avril, Ruis reçoit les dons de fruits et légumes à la cuisine de la banque alimentaire. "On les lave, on les épluche, on les coupe et on les met sous vide, résume-t-il. Et on fait bien attention à ne pas se couper", ajoute-t-il en riant. Avec lui, une dizaine de bénévoles se relaie et sort chaque semaine 250 kilos de légumes sous vide. "Ce qui nous donne 600 kg sur le premier mois en avril et là, une tonne en juin", se félicite Lucie Rioul, déléguée générale de la banque alimentaire de la Sarthe.

ⓘ Publicité

"Les légumes, on les lave, on les épluche, on les coupe; on les met sous vide et on fait bien attention à ne pas se couper", sourit Ruis. - Banque alimentaire de la Sarthe

Eviter le gaspillage et proposer une alimentation variée

L'intérêt de la légumerie est double : éviter le gaspillage en interne alors que beaucoup de dons des grandes surfaces ou des maraîchers ont tendance à vite s'abimer, et surtout proposer une alimentation variée aux bénéficiaires. "Toutes les semaines, on propose plusieurs sachets, précise Lucie Rioul. On ne propose pas qu'une sorte. Cette semaine, on avait des champignons, des courgettes, du chou-fleur, de la salade par exemple." Les sachets partent ensuite vers les différents partenaires de la banque alimentaire (associations, épiceries sociales et solidaires) chargés de leur distribution aux bénéficiaires.

518 tonnes de nourriture distribuées en six mois

La légumerie est une nouvelle preuve de l'augmentation des besoins en nourriture des plus démunis, déplore la déléguée générale de la banque alimentaire de la Sarthe. "La demande augmente énormément. On distribue de plus en plus. Entre janvier et juillet 2023, on était à 518 tonnes, contre 512 à la même période l'année dernière. C'est par rapport au contexte actuel, avec la flambée des prix, avec l'inflation, de plus en plus de personnes sont en situation compliquée." Résultat, la banque alimentaire de la Sarthe a elle aussi besoin d'aide : "On est toujours à la recherche de bénévoles, à la légumerie mais aussi comme chauffeurs, car on doit faire de plus en plus de kilomètres pour retrouver la même quantité de produits."

Vu le succès de la mise sous vide des fruits et légumes, la cuisine va être agrandie pendant l'été et du matériel va être acheté : "une coupeuse de légumes et une éplucheuse de pommes de terres", rêve Lucie Rioul, qui compte aussi sur les dons financiers pour réaliser ces travaux. Pour faire un don à la banque alimentaire de la Sarthe, rendez-vous sur mecenat-sarthe.fr .