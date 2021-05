Dans la Drôme, des centres de vaccination ouvrent à tous les plus de 18 ans

L'Agence régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes va livrer beaucoup plus de doses de Pfizer que prévu cette semaine du 10 mai dans la Drôme : 4.000 de plus, pour un département qui fait d'habitude 20.000 injections par semaine. Des centres de vaccination décident donc de s'affranchir du critère de l'âge et d'ouvrir la vaccination à tous les plus de 18 ans.

C'est le cas du centre de vaccination du Crest. "Afin d'accélérer encore l'effort de protection contre le Covid-19, le centre de Crest prend désormais en charge toutes les personnes majeures qui souhaitent se faire vacciner", écrit la mairie de la commune dans un communiqué. À Montélimar, " les créneaux de cette semaine sont ouverts à tous sur Doctolib", explique de son côté Philippe Charre directeur du centre de vaccination de la ville. Nous allons pouvoir faire cette semaine 6.000 injections contre 4.500 d'habitude."

La ville de Romans-sur-Isère annonce elle aussi l'ouverture de son centre à tous les majeurs.