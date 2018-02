Fécamp, France

"Il fallait gagner des ronds". C'est pour cela que toute sa vie, Nounoute, une Fécampoise de 65 ans, dit ne s'être jamais inquiétée quand son mari partait pêcher au large. Néanmoins, un drame fait de ce week-end de fête des marins un hommage incontournable pour elle : le naufrage du chalutier dieppois Snekkar artic le 21 février 1986, où presque tous les hommes de sa famille perdent la vie.

Une vie de famille tournée vers la mer

Très jeune, à l'âge de 18 ans, Nounoute épouse un pêcheur de coquilles Saint-Jacques et de harengs. Elle vend des années son poisson sur le quai de Fécamp, place Nicolas Salle, une période animée et heureuse d'après la sexagénaire.

"C'était que du bonheur (...) il y avait beaucoup de monde sur les quais, contrairement à aujourd'hui", affirme Nounoute qui organise de nombreux événements sur Fécamp, comme la fête du hareng, pour perpétrer l'esprit marin. "Et je suis si fière que mon petit-fils de 16 ans choisisse aussi cette voie", ajoute la grand-mère.

Sa fille Séverine gère avec elle le restaurant que tout le monde connaît à Fécamp, "Chez Nounoute". "On posait pas de questions quand on était petit, même si mon père n'était pas souvent là (...) on était si fière quand il rentrait de la pêche et nous appelait au micro depuis son bateau avec ma sœur", se rappelle la restauratrice.

Sur ce tableau, c'est Nounoute dans ses jeunes années en train de vendre du poisson sur le quai. © Radio France - Victoria Koussa

Saint-Pierre des marins pour le souvenir

Cette fête traditionnellement célébrée à Fécamp depuis le XVIIe siècle avant le départ des mousses au large des Terres-Neuves, au Canada, pour pêcher de la morue, est incontournable pour la plupart des habitants.

"Beaucoup de Fécampois ont un père, un grand-père, un oncle marin dans sa famille, c'est très important pour eux de préserver la mémoire de ceux qui ont péri en mer", explique Manuel Martin, responsable du service des archives du patrimoine de Fécamp qui organise une rétrospective photo et vidéo de la renaissance de cette fête.