Loire : le Service National Universel lancé pour 260 adolescents

La Marseillaise et le drapeau levé chaque matin. Beaucoup de sport, la vie en communauté et la découverte des métiers de celles et ceux qui s'engagent pour la France (police, gendarmes, pompiers, services publics). C'est le menu du Service National Universel. Il est ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans qui souhaitent construire "une société de l'engagement" selon l'Etat. Pour les 260 jeunes volontaires issus de 4 départements de la région et accueillis dans la Loire, c'était ce vendredi la fin de la première partie de ce SNU, le séjour de cohésion. 12 jours à vivre en communauté mais dans un cadre bien établi pour des jeunes qui ont en commun d'avoir déjà la tête bien sur les épaules.

Car il faut avoir envie, comme le disait le responsable du camp, de côtoyer une organisation qui au lieu de dire "tenez vous bien" dit "garde à vous" et au lieu de dire "détendez vous", préfère dire "repos". Et chacun y trouve ses motivations. Ce qui a plus à Léa du Puy-de-Dôme, "c'est déjà le côté volontaire et non obligatoire. Puis le fait de me prouver à moi même de quoi j'étais capable et de repousser mes limites par moments. Enfin et surtout de prouver à ma mère que je suis capable de faire les choses que je veux faire".

"Important pour les jeunes !

A chacun son parcours de vie, ses expériences et à chacun les leçons tirées de ce Service National Universel. Une ouverture d'esprit pour Manon, lycéenne de Haute Savoie. Elle explique avoir appris "plein de choses et notamment des métiers qu'on aurait pas soupçonné comme ceux de la gendarmerie".

Une expérience que n'oubliera pas Eva, venue d'Isère : "Beaucoup avaient peur que ce soit trop sportif, trop cadré, trop militaire mais finalement ça reste beaucoup de bons souvenirs. Comme le slogan le dit "le SNU, ça ne se raconte pas, ça se vit" donc je conseille vraiment de le faire. C'est important pour les jeunes !"

La suite désormais ce sont 12 jours d'activité d'intérêt général auprès d'un organisme pour mettre en pratique ce sens de l'engagement0.