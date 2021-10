Dans la Loire, Emmanuel Macron vient mettre en musique son plan d'investissement "France 2030"

Emmanuel Macron est en déplacement dans la Loire ce lundi. Une première pour le chef de l'État, qui n'était jamais venu dans notre département ni en tant que président ni en tant que ministre. Sa visite va se diviser en deux séquences principales à Saint-Étienne et Montbrison, chargées bien entendu de messages politiques.

Des investissements dans le secteur de la robotique

Ce lundi matin, Emmanuel Macron se rendra chez Siléane, une entreprise de robotique, pour illustrer de façon concrète son plan "France 2030", présenté il y a presque deux semaines : 30 milliards d'investissements ces cinq prochaines années, précisément la durée d'un quinquennat. Même s'il n'est pas encore officiellement candidat à sa succession, le président veut montrer qu'il a les idées et le budget pour faire de la France un fleuron de la robotique.

Emmanuel Macron doit arriver dans l'entreprise en fin de matinée et découvrir plusieurs modèles de robots, un qui conditionne par exemple des poches de perfusions sanguines, ou un autre spécialement créé pour trier les déchets nucléaires. Le message que devrait marteler le chef de l'État, c'est qu'il est possible de fabriquer des robots en France et que la robotique est une filière à reconstruire, alors que le pays est à la traîne dans ce domaine et qu'il n'est pas rare de voir les entreprises française se fournir en Chine ou en Allemagne. Une partie de l'enveloppe de "France 2030" sera donc consacrée au secteur de la robotique, et les entreprises comme Siléane devraient pouvoir bénéficier d'aides de l'État dans les prochaines mois.

Dresser le bilan du dispositif "Action cœur de villle" à Montbrison

Un président tourné vers l'avenir, qui défendra aussi son bilan l'après-midi. Direction Montbrison, une des deux villes de la Loire, avec Roanne, à avoir bénéficier du dispositif "Action cœur de ville", lancé en décembre 2017 et dont l'objectif était de redynamiser et de rendre plus attractifs les centres-villes. Cela a notamment permis de financer une partie du nouveau foyer de jeunes travailleurs de Montbrison. Emmanuel Macron va aussi visiter la friche Gégé, ancienne friche industrielle, où 67 logements vont être construits. Preuve selon l'Elysée, que l'État a investi dans les villes moyennes et qu'il suit le mouvement de ces Français qui partent des grandes métropoles pour s'installer dans des villes de plus petites tailles.

Le président devrait ensuite échanger avec les élus du territoire en marie de Montbrison. Quant au maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau, qui avait lancé une invitation républicaine à Emmanuel Macron, il aura droit à 10 minutes d'entrevue avec le président, juste après son arrivée à l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon.