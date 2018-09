Les drones, ces petits appareils télécommandés sont de plus en plus utilisés par les particuliers et les professionnels. S'ils se trouvent facilement en grande surface ou dans des boutiques spécialisées, ils sont néanmoins soumis à une certaine réglementation. Que tout le monde ne connait pas...

Saint-Étienne, France

Aujourd'hui, tout le monde peut acheter une drone. Ces appareils de vol télécommandés sont vendus dans les grandes surfaces et dans des boutiques spécialisées. Il en existe de différentes tailles et à différents prix : du simple jouet à une trentaine d'euros au matériel de professionnel qui peut coûter jusqu'à 400 euros. Mais pour piloter ces appareils, il faut quand même avoir un peu de maîtrise et certaines connaissances.

Les drones sont équipés de caméras et l'on peut suivre le vol dans l'écran sur la télécommande. © Radio France - Octavie Couchard

Dans son magasin L'Albatros à Saint-Étienne, Denis Liothier vend des drones :"Jusqu'à 800 grammes, tout le monde peut piloter une drone. Mais après entre 800 grammes et 2 kilos, ça reste encore acceptable, il faut être hors zones peuplées, hors agglomérations, avec autorisations du propriétaire du terrain survolé. On peut aller sur un terrain public mais on ne peut pas aller sur une co-propriété sans avoir prévenu les gens ou au moins ne pas avoir d'interdiction de voler". Pour survoler des zones peuplées et publiques, il faut une autorisation de la préfecture et une déclaration de l'itinéraire de vol.

Ce sont des règles à connaitre pour s'amuser tranquillement avec un drone. C'est pour cela que Denis Liothier les répète souvent à ses clients : "D'ailleurs je les ai affichées dans le magasin pour que les choses soient bien claires, quitte à ce que la vente ne se fasse pas mais je le dis pour qu'il n'y ait pas de reproches par la suite. _Il faut quand même faire preuve du plus élémentaire bon sens et ne pas faire voler quelque chose dans un endroit où le fait que quelque chose qui vole puisse porter préjudice à ce qui s'y trouve_."

Des problèmes dans la Loire et la Haute-Loire

Sauf que le bon sens, tout le monde ne l'a pas toujours. L'an dernier, à la Volerie du Forez, un drone a survolé le site en plein spectacle et a effrayé une buse. L'oiseau n'est jamais revenu à la volerie et le propriétaire du drone n'a jamais été retrouvé. Stéphane Meyer, le directeur de la Volerie est trop souvent confronté à ces vols de drone au-dessus du site : "C'est pas toujours très agréable d'être un peu espionnés, on ne vous prévient pas qu'un drone va voler au-dessus du site et d'un coup vous voyez un petit machin qui vous vole au-dessus. Maintenant dès qu'on a un drone qui survole la volerie on prend la voiture et on va trouver les gens. On leur explique que ce n'est pas très sympa".

Plus récemment, un autre problème avec un drone a été déclaré à la police au Puy-en-Velay. Lors de la traditionnelle procession du 15 août, sur le site du Rocher Saint-Michel, un drone a survolé la foule. Il s'agissait d'un touriste qui avait décidé de faire des prises de vues aériennes de l'évènement, mais sans avoir demandé d'autorisation. "Ce qui nous inquiétait surtout, c'était l'utilisation de ces images, avec du public. Le public peut ensuite se retourner contre nous", explique Sébastien Falcon, le régisseur du site.

Si dans cette histoire, le propriétaire a été retrouvé, ce n'est pas toujours le cas. Il est difficile pour la police de trouver les propriétaires des engins volants. Le mieux serait de pouvoir équiper les drones de GPS afin de les géolocaliser plus facilement.