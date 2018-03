Chasse aux œufs, cloches et lapin de Pâques sont au menu de ce weekend et dans la Loire, le chocolat c'est une histoire qui remonte à 1770.

Saint-Étienne, France

La première chocolaterie a été créée dans la Loire en 1770, avec la maison Escoffier. Pour éviter de ramener les bateaux qui transportaient le charbon jusque Nantes, les cales vides à Saint-Étienne, on les remplissait de fèves de cacao. La première ligne de chemin de fer a ensuite remplacé le fleuve Loire.

Des grandes maisons aux chocolatiers de renoms

Depuis, une véritable industrie du chocolat s'est développée jusqu'à nos jours. De grandes maisons comme Weiss, Chocolat des Princes, les industriels comme Revillon, mais aussi de grands chocolatiers comme le meilleur ouvrier de France, Philippe Bel. Il est arrivé à Saint-Étienne en 1997 et a ouvert trois boutiques : à Montbrison, Lyon et à Andrézieux-Bouthéon, où il a créé son laboratoire pour fabriquer son chocolat.

La visite du laboratoire de chocolat de Philippe Bel

Pour Pâques, le chocolatier fabrique trois à quatre mille coques d’œufs en chocolats et une tonne de fritures. Preuve s'il en est, d'un véritable rayonnement de la Loire à l'international, Philippe Bel a même une clientèle au Japon.

Pour Pâques, Philippe Bel fabrique près de 4 000 coques d'oeufs en chocolat. © Radio France - Valentine Letesse

15 à 18 000 visiteurs au "C'est tout chocolat"

Le salon "C'est tout chocolat" créé en 2002 à Saint-Just-Saint-Rambert attire lui, 15 à 18 mille visiteurs chaque année sur trois jours avec plus d'une trentaine d'exposants. La présidente de l'association qui l'organise se souvient de sa création. "Le public est venu nombreux, nombreux ! Les rues du quartier historiques étaient remplie !" raconte Annick Flandin.

Les souvenirs d'Annick Flandin, du salon "C'est Tout Chocolat"

Les ligériens, très attachés au chocolat, bravent chaque année le froid de novembre pour se faufiler dans le salon. "Une année on avait mis un chocolatier dans une petite chapelle et le public devait descendre trois matchs pour déguster. Et il faisait un froid, mais un froid ! Mais ça ne faisait rien, le public et le chocolatier était tellement content, qu'on s'en fichait de la météo" rit Annick Flandin.

Cette année encore, aucun doute, les ligériens se rueront sur les chocolats du salon en novembre, et sur ceux de Pâques.