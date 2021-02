Dans la Loire, Rive-de-Gier installe son premier conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

La commune de Rive-de-Gier dans la Loire vient d'organiser la première réunion plénière de son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). C'est un engagement de campagne du maire Vincent Bony élu en juin 2020. Il vise à prévenir les actes de délinquance et incivilités.

La commune de Rive-de-Gier, dans la Loire, peut enfin se targuer d'avoir son propre conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La nouvelle municipalité vient d'en organiser ce jeudi 10 février la première séance plénière. Un outil de plus au service de la prévention de la délinquance et des incivilités qui touchent la ville, en particulier chez les 15-25 ans.

Services de l'État et forces sur le terrain réunis

L'intérêt d'un CLSPD est de faire travailler ensemble tous les services de l'État : mairie, police municipale et nationale, justice, et les forces sur le terrain, comme les centres sociaux, les associations et les écoles. "C'est un tout assure Céline Platel la représentante de la préfète de la Loire, auquel l'Etat participe par exemple via des crédits pour le financement de caméras ou bien pour le recrutement d'adultes-relais."

Ces deux médiateurs vont être recrutés en mars et installés en mairie avec la création d'un tout nouveau service dédié à la jeunesse, la politique de la ville et la prévention de la délinquance. Le budget 2021 de la ville devrait refléter cet engagement, selon Vincent Bony.

Une cible revendiquée : la jeunesse

Le CLSPD va traiter plusieurs axes, dont les violences intrafamiliales et la prévention de la radicalisation. Mais l'une des cibles privilégiée reste la jeunesse, grand thème de campagne de Vincent Bony élu en juin 2020.

Côté prévention, il met en avant le "rappel à l'ordre" : par exemple, en cas de dégradation de bien public le fautif passera devant le maire, avec ses parents s'il est mineur, pour un rappel des règles en bonne et due forme.

Côté éducation, en lien avec les associations et centres sociaux, la municipalité espère organiser un festival de cultures urbaines ou bien encore pérenniser les vacances apprenantes. Une manière de montrer "un chemin aux jeunes qui pourraient être en déshérence", explique Vincent Bony.