Dans la lutte contre le cancer du sein, la Haute-Vienne se pare de rose

Dans 8 cas sur 10, le cancer du sein touche les femmes de plus de 50 ans, d'où l'importance de se faire dépister pour augmenter les chances de guérison. Pourtant, avec la crise sanitaire le nombre de dépistage est en chute libre. Cela représente plus de 2800 diagnostics en moins par rapport à l'année précédente. "Les femmes ont été plus réticentes à se présenter pour faire les mammographies dans les centres spécialisés. On est passé sous la barre des 50% de femmes invitées à se faire dépister, alors qu'en 2019 elles étaient 58% à avoir effectuer un examen", souligne Florian Besse, le directeur adjoint de l'ARS en Haute-Vienne.

Conséquence, une trentaine de cancers du sein n'ont pas pu être diagnostiqués l'an dernier selon Sandrine Lavau-Denes, médecin responsable du centre de dépistage des cancers en Haute-Vienne :"se faire dépister c'est également avoir la chance de pouvoir diagnostiquer très tôt une petite lésion qui aurait pu devenir beaucoup plus grave si on ne l'avait pas prise à temps et qui se soigne beaucoup plus facilement puisqu'on estime qu'à ce stade 9 cancers du sein sur 10 peuvent se guérir!"