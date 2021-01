Après un samedi de questionnements sur les modalités de la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés, le couperet est tombé. Selon la Préfecture de la Manche, ils sont trois à être concernés par cette mesure dans le département.

Dans la Manche, trois centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés vont devoir fermer leurs portes

La Préfecture de la Manche a détaillé ce samedi soir l'impact de la mesure prise par le gouvernement concernant les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés. Ces derniers doivent fermer leurs portes pour mieux contenir la reprise de l'épidémie de Covid. Dans la Manche, trois centres commerciaux sont donc concernés par cette décision et vont devoir fermer à partir de ce dimanche :

Le centre commercial Les Eléis à Cherbourg.

Le centre commercial Auchan à La Glacerie.

Le centre commercial Leclerc à Agneaux.

A l'intérieur, seuls les commerces alimentaires sont désormais autorisés à ouvrir et travailler. Pour les autres, c'est l'inquiétude. "Les indépendants vont prendre un sacré coup", regrette notamment Florence Kwiatec, présidente de l'UCC, l'Union Cherbourg Commerce. Ils vont pouvoir bénéficier de plusieurs aides, dont le fonds de solidarité.