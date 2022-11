Dans la manifestation contre la précarité à Tours, les jeunes s'interrogent sur l'usage de la violence

L'image des pompiers frappés lors du blocage d'un lycée à Tours (Indre-et-Loire) le 18 octobre est toujours présente dans toutes les (jeunes) têtes de la manifestation ce jeudi 11 octobre. C'est d'ailleurs pour ça que les organisations comme la Voix Lycéenne n'ont pas appelé au blocage des établissements, de crainte que ces scènes ne se reproduisent. Derrière les drapeaux de la CGT, le cortège d'adolescents et de jeunes adultes s'interroge sur l'usage de la violence dans le mouvement social.

"On dirait que ce n'est que par la violence que l'état nous entend [...] Quand on est calme, ça ne change pas, mais un jour je vais l'assumer ça va péter." Kylian, lycéen

Certains sont radicaux : après plusieurs blocages de lycée sans que ses revendications ne soient entendues, Kylian ne voit plus qu'une solution. "Cramer des poubelles, casser des trucs. On dirait que ce n'est que par la violence que l'état nous entend ! Je voudrais une réaction de Macron, mais il n'augmente pas les salaires. Quand on est calme, ça ne change pas, mais un jour je vais l'assumer ça va péter." Ces actes sont répréhensible, mais le jeune homme voit ces violences comme l'expression d'un ras-le-bol. Il vit en foyer, mange aux Restos du cœur et s'habille à la Croix Rouge.

Ils condamnent les violences sur les pompiers

"Les violences ça peut sembler mauvais parce que ça ne sert à rien, mais quand au bout de plusieurs manifestations on n'est pas entendus, hé bien il faut se faire entendre différemment" abonde Hermès, en lycée professionnel. Pas contre les pompiers : c'est tellement évident que l'élève sourit. Mais contre "des panneaux dans la rue, des vitrines" : "malheureusement ça peut être le dernier recours qu'on a". Le débat s'engage avec Rafaël, son camarade de classe, qui estime que les violences cachent les revendications, au lieu de les mettre en avant.

"Chanter des slogans ça ne fait pas bouger le système" Adèle, étudiante

Sans aller jusqu'à ces extrémités, Adèle l'affirme : "une manifestation qui ne fait que marcher, ça ne sert à rien". L'étudiante en droit de 20 ans, également AESH en plus des cours, est là pour le symbole. Elle préfère cependant des actions de désobéissance civile, comme celles des activistes écologistes contre les bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). "Chanter des slogans, ça fait pas bouger le système" sourit-elle.

Témoigner de la précarité

Même sans provoquer de changement, ça donne de la visibilité au problème de la précarité des jeunes s'accordent les adolescents. Des périodes de stages qui pourraient être rallongées dans les lycées professionnels sans certitudes sur la qualité de la formation, comme le rappelle le mouvement des jeunes communistes d'Indre-et-Loire. Et d'insister sur la pauvreté dans laquelle certains se retrouvent. "J'ai une amie qui ne mange pas quatre fois par semaine. Elle a des aides, mais ce n'est pas suffisant, elle n'a même pas cinquante euros pour faire ses courses!" s'indigne Hermès, qui donne rendez-vous à ses camarades à la prochaine mobilisation.

Au total, 500 personnes ont défilé selon la CGT, 400 selon la police.