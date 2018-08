Lagery, France

Dans la Marne, une petite église va être rénovée après 18 ans d'attente. Il s'agit de l'église de Lagery, qui date du 12è siècle. Elle n'est évidemment pas la seule église dégradée du département, mais après de nombreuses années d'attente et de démarches de la part du maire, les travaux vont démarrer au début de l'année prochaine.

Ces travaux vont être en grande partie financés par l'Etat, à hauteur de 400 000 euros environ. Mais pour que la rénovation soit la plus complète possible, il manque de l'argent, environ 200 000 euros.

Il faut dire que l'église est sérieusement dégradée : sa façade s'effrite, il y a des trous dans la toiture, de la mousse dessus. "On est arrivé à un stade où c'est déjà un petit peu dangereux quand vous voyez les plâtres qui tombent. Mais on la laisse ouverte car il y a eu des baptêmes, quelques décès... On ne peut pas laisser les gens dehors.", estime le maire de Lagery, Régis Franque.

Il manque environ 200 000 euros pour que la rénovation de l'église soit entièrement financée. © Radio France - Victorien Willaume

La pluie pénètre à l'intérieur

A l'intérieur de l'édifice la situation n'est pas meilleure : les statues sont très dégradées, il y a de l'humidité. Il pleut d'ailleurs parfois à l'intérieur. "On ne sait pas si on peut y aller, si on est en sécurité dedans ou pas. Il pleut dedans, on voit le ciel à travers les tuiles, même si on est plus près du haut quand on voit le ciel, ce n'est pas sa vocation d'être dans cet état là.", explique émue une habitante de Lagery.

Même sentiment de tristesse pour Daniel, un retraité qui connait cette église depuis ses trois ans, et qui aimerait que l'Etat fasse plus pour rénover le patrimoine : "On se demande à quoi ça sert de ne pas faire des travaux d'entretien assez réguliers sur les toutes oeuvres du patrimoine. Parce qu'on attend, on retarde, et en fin de compte ça coûte de plus en plus cher." , assure-t-il.

Pour aider à financer les travaux de cette église, il faut se rendre sur le site de la Fondation du patrimoine. © Radio France - Victorien Willaume

Si vous souhaitez aider à financer le reste des travaux, rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine, et dans la barre de recherche tapez "Lagery église".

Environ 13 mois de travaux vont être nécessaires pour rénover l'église, notamment pour les travaux de maçonnerie, de la charpente et de la couverture.