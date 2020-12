Dans la Marne, le syndicat de police Alliance demande "le soutien de la population"

Des fonctionnaires de police ont organisé ce mercredi 9 décembre à Reims un barrage filtrant pour dire leur incompréhension après les propos d’Emmanuel Macron sur les violences policières et les contrôles au faciès. Et demander le "soutien de la population".

"Bonjour Monsieur, nous sommes un syndicat de policiers..." : François Swiderski, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans la Marne, interpelle un automobiliste arrêté, tract à la main. Ce mercredi 9 décembre, lui et des collègues ont organisé un barrage filtrant au rond-point Farman à Reims. Il poursuit : "on demande le soutien de la population puisque le président de la République le fait pas, votre soutien nous est précieux!". Pas de contrôle d'attestation, pas de contrôle de papiers donc, mais un appel au soutien.

On appelle les collègues à ralentir l'activité -- François Swiderski

Deux syndicats de police, Alliance et Unité SGP Force ouvrière ont appelé leurs collègues depuis samedi à cesser les contrôles d'identité, en réaction aux propos d'Emmanuel Macron lors d'une interview au média en ligne Brut sur les contrôles au faciès. Ce n'est pas une grève à proprement dit mais c'est un mouvement qui s'installe. Et l'objectif c'est de lever le pied sur les contrôles d'identité, ou les contrôles routiers par exemple... "On appelle les collègues à ralentir l'activité, au plus grand discernement, pour faire comprendre au président que les chiffres vu le peu de considération qu'il a pour nous", soutient François Swiderski.

Le barrage filtrant a été organisé au rond-point Farman à Reims pendant moins d'une heure. © Radio France - Sophie Constanzer

Et l'annonce d'une sorte de grenelle de la sécurité en janvier avec élus, citoyens et représentants des forces de l'ordre ne semble pas calmer les esprits. En tout cas au sein du syndicat Alliance Police. "Nous chez Alliance police nationale, on est pas d'accord avec cette idée, les élus on les rencontre déjà au quotidien et les citoyens aussi", insiste François Swiderski, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans la Marne.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin recevra le 18 décembre les syndicats de police.