Dans la Marne, plusieurs professions menacées par les anti-pass sanitaire

Dans la Marne, les professionnels qui demandent des pass sanitaires, sont de plus en plus victimes de violences, des commentaires injurieux sur les réseaux sociaux, aux agressions parfois physiques.

Les professionnels demandant le pass sanitaire sont de plus en plus pris à partie. (Image d'illustration)

Un quatrième week-end de manifestations a lieu ce samedi à Reims contre la mise en place du pass sanitaire. Des manifestations qui se tendent un peu partout en France. Les pharmaciens sont souvent pris pour cible parce qu'ils vaccinent contre le covid-19. Mais il n'y a pas que les professionnels de santé.

Dans une salle de sport de la Marne, par exemple, une employée a été prise à partie par un usager. L'homme s'énerve, se met à crier : "Vous êtes tous des collabos". Puis il force l'entrée de la salle, en sautant par dessus la barrière.

Le lendemain, il revient, accompagné, cette fois, d'un ami, et menace de nouveau le personnel. Une plainte est finalement déposée. D'autres salles de sport sont aussi touchées. "Je ne vais pas risquer de me prendre un coup en empêchant les abonnés d'entrer", raconte une salariée. Elle relate aussi des paroles très virulentes des abonnés. Plusieurs d'entre eux menacent effectivement de suspendre leur abonnement. "On m'a même souhaiter que mon entreprise coule", poursuit-elle dépitée.

Des menaces aussi sur les réseaux sociaux

Sur Facebook, les responsables remarquent aussi de nombreux commentaires insultants. Laurent Mancy, gérant de Jimbaloo, une aire de jeux géante à Reims en a fait les frais. "Ce qui fait un peu mal, c'est quand on nous traite de collabos. C'est complètement excessif, alors que nous on ne fait qu'appliquer la loi. Tout ce qu'on veut c'est proposer des jeux aux familles", regrette le gérant.

Le château fort de Sedan dans les Ardennes ne fait pas exception "Boycottons ces collabos qui n'ont rien dans le pantalon", peut-on lire sous leur dernière publication Facebook, qui notifie l'obligation du pass sanitaire.