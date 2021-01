Dans la métropole lilloise, des galettes des rois pour les supporters du LOSC

Ce 6 janvier, fête de l'Epiphanie, est le jour où l'on déguste traditionnellement la galette des rois, même si certains ont déjà pris de l'avance. La période est évidemment cruciale pour les boulangers qui ont du un peu modifier leurs habitudes, avec la crise du covid. Beaucoup proposent des galettes petit format.

Ce qui ne change pas, c'est l'inventivité des boulangers, en matière de fèves. Certains font appel à des créateurs pour des pièces uniques, d'autres glissent des surprises, comme des pièces en or. Alors, quand on est supporter du LOSC, on se met aux couleurs de son équipe.

C'est l'idée de Mathieu Philippe qui tient trois boulangeries dans la métropole lilloise. Il propose cette année une collection unique, avec 10 maillots du LOSC, représentant 10 saisons historiques. Il a fallu faire des choix, ce qui a donné lieu à des discussions enflammées entre copains. "Je dirais que toutes les saisons sont mythiques, il y a bien sûr celle du doublé qui a été magique. Et en ce moment, même si nous ne pouvons pas aller au stade, nous sommes gâtés."

Le boulanger a sélectionné 10 maillots, pour 10 saisons historiques du club - boulangerie Mathieu

Parmi les 8.500 fèves glissées dans les galettes, une vingtaine seront d'ailleurs particulières puisqu'elles donneront droit à une soirée dans les loges du stade Pierre Mauroy. "Je ne sais pas quand ce sera, mais ce jour là arrivera!" sourit l'artisan, alors que les joueurs sont pour le moment privés de leurs supporters. L'idée, née l'an dernier lors d'une soirée galette, a été très bien accueillie par le club, même si le boulanger a du modifier son projet: il souhaitait au départ des fèves à l'effigie des joueurs. Il a du renoncer pour des questions de droit à l'image.

Pour ce fan du LOSC, qui a ouvert il y a quelques jours une nouvelle boutique à Marcq-en-Baroeul après Hem et Lille, il y a d'ailleurs des points communes entre le métier de boulanger et celui d'entraîneur de foot. "Eux ils ont l'engouement au stade, nous derrière le fournil, on a l'engouement avec nos équipes. On a le même souci, celui de faire toujours mieux."