Dans la nouvelle éco, on part découvrir "Cœur Bonbi", une nouvelle épicerie solidaire ouverte à Chenôve

C'est une initiative "made in Les Grésilles" ! Il y a cinq ans, un habitant du quartier, Lakhdar Zelbouni employé chez un bailleur social, lançait une épicerie solidaire en zone Cap Nord à Dijon. Baptisée "Le Cœur Dijonnais" elle a ouvert en 2015. Devant l'afflux de bénéficiaires adressés par les services sociaux, Lakhdar a ouvert fin 2020 une deuxième épicerie solidaire, le "Cœur Bonbi" face au Super U de Chenôve.

Lakhdar Zelbouni, le président du "Cœur Dijonnais". © Radio France - Thomas Nougaillon

Des produits 70% moins chers

Dans ces petits supermarchés d'apparence classique, on trouve des produits de consommation courante 70% moins chers que dans les supermarchés traditionnels. Les bénéficiaires sont des retraités, des étudiants, des femmes seules avec enfants et de plus en plus des travailleurs pauvres. Les produits vendus proviennent de la banque alimentaire ou bien de destockeurs. Le "Cœur Bonbi" bénéficie du soutien de la mairie, du CCAS de Chenôve ou encore du département.

Les produits vendus dans cette épicerie solidaire sont 70% moins chers que els supermarchés traditionnels. © Radio France - Thomas Nougaillon

