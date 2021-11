La maternité Rive-Gauche va rouvrir à Toulouse, les sages-femmes cessent leur grève

C'était une mobilisation inédite : les sages-femmes de la clinique Rive-Gauche, à Toulouse, ont fait cinq jours de grève pour demander de meilleurs salaires et plus de moyens. Mais elles décident de reprendre le travail ce jeudi, à 7h30. La maternité la première du secteur privé dans la région toulousaine avec 3.800 accouchements par an, va donc pouvoir rouvrir.

"On ne veut pas passer pour des criminelles"

Les sages-femmes ont rencontré à trois reprises la direction, notamment ce mercredi après-midi. "On n'a rien obtenu, mais il faut savoir s'arrêter. On ne veut pas passer pour des criminelles", explique Nathalie Vanhoy, disant à demi-mot que la situation commence à être compliquée pour les futures mamans, obligées d'appeler le 15 pour aller dans d'autres maternités. "La situation est revenue à la normale et la maternité de la clinique rouvrira ses portes aux futures mamans dès jeudi 4 novembre", dit pour sa part la direction de la clinique Rive-Gauche à France Bleu Occitanie.

La pression était-elle trop forte pour ce collectif de sages-femmes non syndiquées ? En tout cas, l'Agence régionale de santé avait demandé à la Préfecture de faire des réquisitions, rappelant que ne pas les respecter constitue "un délit qui fait l'objet d'un signalement systématique au procureur de la République" et avait fait un signalement en ce sens.

Mobilisation à la Croix du Sud

En revanche à la Croix du Sud, les sages-femmes qui ont démarré à leur tour une grève ce mercredi, seront mobilisées à nouveau ce jeudi. Elles doivent rencontrer la direction à 11h, puis l'Agence régionale de santé. Cette maternité assure 1.800 accouchements par an. Les revendications sont les mêmes qu'à la clinique Rive Gauche : "On n'a pas assez de sages-femmes car les salaires ne sont pas assez attractifs, avec moins de 2.000 euros en début de carrière après 5 ans d'études", explique Céline Morais, qui craint même des drames pour les mamans ou les bébés. "On passera de 19 à 16 sages-femmes en janvier prochain, et on ne pourra pas assurer la sécurité des patients. Il va y avoir une catastrophe".

Le directeur de la clinique Croix du Sud, Jean-Pierre Perrigaud, contacté par France Bleu Occitanie assure qu'il va présenter ce jeudi matin des "mesures exceptionnelles d'attractivité" pour les sages-femmes. " Ce n'est pas une partie de plaisir de fermer une maternité", ajoute-t-il, expliquant que des mesures de revalorisation salariale devraient aussi être prises au niveau national par le ministère de la Santé dans les prochains jours.

