Dans la Somme, des chiens de particuliers s'entrainent à retrouver les disparus

Il a fallu plusieurs années pour que l'association gagne en légitimité. Désormais, les forces de l'ordre peuvent faire appel aux chiens du CC K9 80, entrainés par leurs maîtres à pister des personnes disparus. Pour développer leurs capacités, le collectif met en scène de fausses disparitions. Un des bénévoles suit un itinéraire, se cache, et attend que les chiens mobilisés le retrouvent.

ⓘ Publicité

Smile et sa chienne Tally s'apprêtent à partir en exercice. - Lou Momège

"C'est comme un jeu pour eux", assure Smile, le chef opérateur de l'association. Comme les autres membres, il préfère rester discret et utiliser un nom de code. Car des chiens entrainés à utiliser leur flaire peuvent valoir jusqu'à 30 000 euros, selon lui. Alors il protège Tally, sa croisée rottweiler et cane corso, qui a suivi de nombreux entrainements et un dressage intensif.

De l'exercice à la réalité

Lors de l'exercice de recherche, Smile harnache Tally, lui fait sentir un bout du t-shirt de la "cible", et c'est parti ! La jeune chienne s'élance dans les rues de Hailles, suivie en bout de laisse par son maître. "On a deux devises, indique Smile. Notre chien a toujours raison. On suit ce qu'il fait, ce n'est pas à nous de le guider. Et la deuxième est de ne jamais le mettre dans le rouge. Même à 200 mètres de la cible, si le chien n'en peut plus, on arrête."

Tally peut se détendre après avoir retrouvé Jérémy, qui jouait le disparu. © Radio France - Lou Momège

En trente minutes chrono, Tally parvient à retrouver le faux disparu. Elle fait partie de la catégorie des chiens de sang, bâtis pour chasser le gibier. Le directeur opérationnel de l'association, Gyver, explique : "Ils travaillent à la molécule. Ils cherchent la concentration maximum d'odeur dans l'air. Contrairement à un malinois ou un berger allemand, qui pistent au sol exactement là où est passé la personne."

Les chiens du CC K9 80 ont déjà utilisé leur truffes pour deux enquêtes réelles. Notamment lors de la disparition d'une octogénaire d'Ailly-sur-Noye, atteinte d'Alzheimer, en mai 2022 ; ou encore pour retrouver un homme dépressif, porté disparu à Amiens.