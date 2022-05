Dans la Somme, des personnes âgées se déplacent dans leur voiture grâce à un chauffeur !

Pour beaucoup la voiture reste un symbole de liberté. Une liberté qu'il est hors de question de supprimer à nos séniors. Alors dans la Somme, depuis cinq ans, l'association Agir a lancé son dispositif Car 80, c'est-à-dire donner la possibilité aux personnes âgées de se déplacer dans leur voiture grâce à un chauffeur bénévole.

Un concept qui a rapidement séduit Françoise. Il y a quatre ans, c'est sa fille qui a trouver l'association sur internet. "J'étais ravie. En plus j'ai une voiture, un citroen C3 automatique. C'est important pour moi, ma voiture", assure la femme de 88 ans. "Pour les petits trajets je l'utilise encore mais les plus longs, je fais appel à Car 80, notamment quand je vais à Amiens. C'est une grande ville, il y a du monde, les routes ont changé et je n'ose plus. Alors que j'aime beaucoup y aller pour faire du lèche-vitrine", précise Françoise.

Conserver du lien social

Depuis quatre, c'est donc Lucien, un chauffeur bénévole qui la conduit chaque samedi pour qu'elle aille se promener ou se rendre à un rendez-vous médical. "C'est un moyen pour eux de ne pas être dépendant, de ne pas dépendre des enfants ou des amis", assure le chauffeur. "D'autant qu'ils sont occupés mes enfants", ajoute Françoise.

Avec la conservation d'une certaine autonomie, Car 80 est aussi un moyen de tisser de vrais liens. "Je considère Lucien comme un ami. Il est gentil, il est serviable, toujours à l'heure. Il me tient même la porte. Et puis on partage parfois un verre, un café. Je sens les gens vous savez. Et bien je ne me suis pas trompée sur lui", sourit Françoise.

Lucien y trouve son compte aussi. Il y a trouvé une amie mais aussi la sensation d'être utile. Ce retraité de 68 ans se charge ainsi de trois personnes. Un service qui lui rapporte un peu moins de 100 euros par mois.

Des règles strictes

Mais attention, tout le monde ne peut pas devenir chauffeur comme Lucien. "Il faut justifier d'au moins 15 ans de permis. On lui demande également un relevé d'information de son assurance, un extrait du casier judiciaire et puis on lui fait passer un bilan dans une auto-école", explique Pierre Haigneré, responsable de Car 80. L'association dispose aujourd'hui de 65 chauffeurs.