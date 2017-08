Dans la Somme il veut créer un mémorial de la bataille de la Grosse Bertha

Passionné d'Histoire, un habitant de Chuignes, dans l'Est de la Somme veut ériger une réplique de la Grosse Bertha. Un mémorial pour rendre hommage aux soldats australiens qui, le 23 août 1918 se sont emparés de ce canon allemand qui pilonnait Amiens.

Il veut "replacer Chuignes sur le chemin de mémoire des australiens". Claude Damay, habitant de cette petite commune de l'Est du département de la Somme, située entre Albert et Péronne se lance dans un grand projet de mémorial. Après de nombreuses recherches, il a demandé à un artiste de dessiner les plans d'une réplique de la Grosse Bertha de Chuignes. Un canon allemand qui pilonnait Amiens pendant la Première Guerre Mondiale et dont les australiens avaient pris le contrôle à l'issue de la bataille du 23 août 1918.

Claude Damay veut faire venir encore plus d'australiens et de visiteurs à Chuignes

Cette histoire, Claude Damay la connaît par cœur. "Le général Monash et ses divisions ont attaqué le bois où était basé ce canon. C'était stratégique car il visait Amiens à cinquante kilomètres ainsi que l'axe de ravitaillement Paris-Boulogne", raconte t-il. Au prix de nombreuses pertes humaines, les australiens ont réussi à s'emparer de la Grosse Bertha le 23 août 1918.

Montrer l'ampleur du monstre d'acier

Pendant l'entre deux guerres, le bosquet d'où partait la foudre allemande est devenu un lieu de pèlerinage. Jusqu'en 1941 et sa destruction par les troupes allemandes. "Hitler voulait récupérer du métal et détruire les traces de la défaite de 1918", poursuit Claude Damay qui depuis des années collecte des restes de cette bataille de Chuignes et notamment des pièces du canon. Il en a accumulé des milliers dans sa ferme.

Son objectif est donc d'ériger une réplique du canon où les noms des victimes australiennes seront gravés. "Un tube en acier de vingt-et-un mètres de long sera posé sur des blocs de pierres", explique Claude Damay qui est en négociation avec le gouvernement australien pour financer le projet qui ne s'arrête pas là. Un peu à l'étroit dans sa ferme, il souhaite aussi bâtir autour du mémorial un musée du souvenir avec l'ensemble des pièces qu'il a retrouvé dans les sols de sa commune.