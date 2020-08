Dans la Somme, le port du masque obligatoire étendu dans plusieurs espaces publics dès ce samedi

Le port du masque obligatoire va être étendu dans plusieurs espaces publics du département dès ce samedi, 8 heures. Dans un communiqué, la préfecture annonce qu'il faudra désormais être masqué dans les marchés non couverts alimentaires et non-alimentaires, les braderies, les vide-greniers, les fêtes publiques, foraines, communales ou patronales, les animations de rue, les festivals culturels, les bords de la Somme, à savoir la véloroute de Saint-Valery-sur-Somme à Ham et, enfin, dans le parc Saint-Pierre d’Amiens. Plusieurs communes avaient déjà pris des arrêtés en ce sens, notamment sur les marchés.

La préfecture explique qu'il s'agit de lieux favorables à la promiscuité et où le public peut être nombreux. Elle rappelle notamment que le taux d’incidence a progressé ces deux dernières semaines dans la Somme. Cette semaine en déplacement à Montpellier, le Premier ministre Jean Castex a appelé les préfets à étendre le plus possible le port du masque obligatoire.

L'arrêté est applicable jusqu'au 1er septembre, 8 heures.