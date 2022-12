Dans la station de ski des Aillons-Margériaz, "on n'a jamais vu ça"

Faute de neige et à cause de la pluie, le domaine skiable a dû fermer le 23 décembre.

La météo ne fait pas de cadeau à certaines de nos stations de ski des Pays de Savoie. Si certains domaines de haute altitude s'en sortent plutôt bien, certaines stations de moyenne montagne ne peuvent même pas accueillir les skieurs pour ces vacances de Noël. C'est le cas des Aillons-Margériaz, situé dans le massif des Bauges en Savoie.

Le domaine, situé à 1400 mètres d'altitude, ressemble à un village fantôme. Au pied de la station, quelques dizaines de voitures sont éparpillées sur le parking. Les touristes du jour : des locaux, venus marcher, prendre l'air. Jean-Pierre arrive d'Isère et espérait quand même pouvoir skier, "sauf que là c'est bien sec ! Il y a un peu de neige dans les hauteurs et après du vert bien vert partout. Comme si nous étions au printemps !"

Seuls deux commerces restent ouverts dans la station : un magasin d'équipements de ski et un snack, tenu par Guillaume. Son autre établissement, situé au milieu des pistes, est fermé : "J'ai mis une dizaine d'employés au chômage partiel. Là, on rentre en négociation avec notre agence bancaire. Même si le chômage partiel est en partie pris en charge, si nous voulons maintenir les salaires à 100 %, ça coûte l'entreprise."

En hiver, les skieurs locaux représentent 85% de la clientèle

"On avait eu des hivers difficiles en décembre 2015 ou décembre 2016, mais une fermeture complète comme ça, c'est la première fois", explique Damien Grange, le directeur de la société d'économie mixte des Bauges, qui exploite le domaine. "Les vacanciers sont présents, mais ce qu'on perd, ce sont nos clients à la journée, ceux qui viennent pour skier et qui représentent 85% de notre clientèle."

Pour aider les stations des Bauges à faire face à ces épisodes sans neige qui risquent de se reproduire, les élus ont prévu d'investir 3 millions d'euros dans la diversification des stations d'ici 2026. "Mais la météo va toujours plus vite que notre façon de pouvoir nous diversifier", confie Sandra Ferrari, la présidente du syndicat mixte des stations des Bauges. "C'est sûr que l'industrie de la neige comme on l'a connu est en train de muter, sauf dans les stations de haute altitude. Nous, on doit faire avec la météo, mais aussi se tenir prêt à ouvrir s'il neige demain."

La Haute-Savoie n'est pas épargnée

Malheureusement, le cas des Aillons-Margériaz n'est pas une exception. D'autres stations sont complètement fermées comme celle du Désert d'Entremont en Chartreuse côté Savoie. En Haut-Savoie, cela concerne le Semnoz, la Sambuy, Montmin pas loin d'Annecy, mais aussi la station de Rommes à Nancy-sur-Cluses ou encore la station du massif des Brasses à Bogève. Et puis aux Habères, plus de neige à cause de la pluie, mais la station a décidé de rouvrir ses sentiers de randonnés et deux pistes de VTT, une piste bleu et une piste rouge.