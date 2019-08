Dans la Vienne, 60 % des élus sont prêts à repartir selon Alain Pichon, le président de l'association des maires

Poitiers, France

Le statut de l'élu sera le thème central de la réunion qui aura lieu ce jeudi soir entre l'association des maires de la Vienne et les députés du département, l'occasion pour les élus de proximité d'échanger avec ceux qui discuteront du prochain texte de loi au Parlement. Le député de la Vienne, Sacha Houillé, sera responsable du texte et cela facilitera bien sûr les remontées du terrain des élus du Poitou.

60% des maires de la Vienne prêts à repartir

Dans la Vienne, les maires sont prêts à repartir : " Je suis moins pessimiste que les sondages nationaux et dans la Vienne, 60 % des maires sont prêts à se représenter. En revanche ce sont élus qui ont de l'expérience et je peux regretter que les plus jeunes ne veulent pas y aller. Le travail avec les parlementaires sera notamment de convaincre et d'encourager les plus jeunes de se lancer." Un regret aussi pour Alain Pichon que les femmes ne soient pas plus nombreuses. "17 % au plan national mais 22 % dans la Vienne !"

Alain Pichon se représente pour les municipales de 2020

"C'est un sacerdoce certes mais j'y retournerai ", nous déclare Alain Pichon qui est maire d'Antran depuis 1995. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.