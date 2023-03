Dans la Vienne, 750 jeunes sensibilisés aux impacts de la consommation au volant

Les chiffres sont édifiants : entre janvier et novembre 2022 dans la Vienne, un quart des blessés dans les accidents routiers avaient entre 14 et 24 ans. Quatre jeunes entre 18 et 24 ans sont par ailleurs décédés. Et souvent dans les accidents impliquant des jeunes, on retrouve de l'alcool, des stupéfiants ou les deux. C'est pour cette raison que la MAAF organise des journées de prévention. Et à Saint-Benoît, ce mardi matin, la thématique tournait justement autour de la consommation.

Les 750 jeunes du CFA de Saint-Benoît ont commencé par regarder un film sur les conséquences d'une conduite sous emprise, avant un temps d'échange avec un ancien policier de la brigade des Stups. Et les chiffres parlent une nouvelle fois d'eux-mêmes : l'alcool, par exemple est impliqué dans un tiers des accidents mortels. "Les accidents se passent majoritairement dans la nuit du samedi au dimanche, entre minuit et 5 heures du matin. On a pratiquement toutes les clefs et pour autant rien ne se passe. Même s'ils s'organisent ! Cette idée du conducteur désigné, de plus en plus, ils l'appliquent" explique Pierre Nègre, responsable prévention au sein de la MAAF.

Un cascadeur simule deux accidents

Les jeunes ont également assisté à la mise en scène de deux accidents, réalisés par le cascadeur professionnel Frédéric Pineau. Dans une voiture, il a d'abord percuté un scooter avec un mannequin dont le casque n'était pas attaché, puis une voiture, cette fois avec un passager dont la ceinture n'était pas bouclée. A chaque fois, il n'a pas dépassé les 50 km/h : "ce sont les vitesses maximum normalement autorisées en ville, et c'est quand même extrêmement violent. Sur la percussion avec le mannequin non ceinturé, il vient percuter le pare-brise. Donc une personne ivre, qui ne se tient pas, c'est clair qu'elle passe à travers."

Après les deux cascades spectaculaires, les jeunes se sont approchés pour observer la scène accidentée. Le mannequin à l'origine sur le scooter a volé dans les airs, percuté le pare-brise avant de retomber sur le sol. Pour les organisateurs, c'est au mieux un traumatisme crânien lourd et plusieurs fractures graves, au pire, un décès. Attentifs, plusieurs élèves se sont dit particulièrement marqués et n'imaginant pas de telles répercussions.

Résultat de la collision entre la voiture du cascadeur lancée à 50 km/h et le mannequin sur le scooter, dont le casque n'était pas attaché. © Radio France - Magali Rassinoux

Plusieurs jeunes ont avoué avoir déjà consommé de l'alcool ou des stupéfiants avant de prendre la route, comme Victor : "J'ai un deux-roues. Ma conduite est un petit peu agressive, je respecte rien. Je vais voir pour changer parce que je vois les dégâts, je sais qu'il faut que je fasse plus attention", En additionnant alcool et stupéfiants, le risque de provoquer un accident mortel est multiplié par 14.