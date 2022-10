Dans la Vienne, des conseillers numériques accompagnent les habitants dans leurs démarches en ligne

Ouvrir une adresse mail, accéder à son compte de sécurité sociale en ligne ou tout simplement communiquer sur les réseaux sociaux : cela peut paraitre très évident à certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est tout simplement mission impossible. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Et à l'heure de la dématérialisation des démarches administratives cela peut être un véritable handicap. Alors 35 conseillers numériques ont été déployés en janvier dernier dans tout le département de la Vienne pour aider les volontaires à prendre en main les outils numériques.

ⓘ Publicité

A Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, depuis plusieurs semaines, un petit groupe de seniors suit un atelier pour appréhender leur matériel. Après des premières leçons théoriques, ce vendredi 28 octobre, pendant deux heures elles ont fait leurs premiers essais d'appels en visio conférence. Pour le plus grand bonheur de Marie-Claire, 77 ans : "Je ne maitrise pas bien le logiciel soit Skype soit Zoom et comme j'ai des petits enfants à l'étranger je voudrais bien être plus performante dans ce domaine."

Ici chacune est là pour une raison ou pour une autre. Jeanne 76 ans, tente de se servir de son nouvel ordinateur. Claude 76 ans, n'en a jamais utilisé, alors quand il s'agit de faire une démarche administrative en ligne : "Ah bah je ne fais pas, je ne sais pas faire. Je fais par téléphone ou alors j'appelle les enfants."

Les enfants remplacés le temps d'une après-midi par Agnès, conseillère numérique depuis janvier dernier : "Ce qu'ils aiment bien ici c'est qu'ils sont pas jugés. On se met à leur niveau et on leur explique avec des mots hyper simples et pas du tout techniques."

Dans le département de la Vienne, près de 5 000 personnes ont déjà bénéficié du dispositif depuis janvier dernier.