Dans la Vienne, les policiers saluent les avancées mais en veulent plus

Les syndicats policiers et le gouvernement ont trouvé un premier accord : heures supplémentaires payées et revalorisations des salaires. C'est bien, mais ça n'est pas assez pour le syndicat Alliance de la Vienne.

Les syndicats policiers ont trouvé un accord avec le gouvernement. En début de semaine, on a appris que les 24 millions d'heures supplémentaires des policiers leurs seraient payées. Jeudi matin, le gouvernement annonce une revalorisation des salaires. Christelle Touchet, du syndicat Alliance, était l'invitée de France Bleu Poitou ce matin.

Ça n'est pas assez compte tenu du travail que l'on fait, on est corvéables à merci

Elle a salué les belles avancées, mais pour la policière, cette hausse de salaire annoncée n'est pas suffisante. "Ça n'est pas assez compte tenu du travail que l'on fait, on est corvéables à merci." Et la prime de 300 euros, pas suffisante non plus : "c'est du travail au quotidien, 300 euros ça n'est pas assez".