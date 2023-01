Dans la Vienne, les seniors accompagnés pour "bien conduire le plus longtemps possible"

Claudine, Nicole et les autres retraités présents ce mardi 24 janvier à Queaux ont eu leur permis dans les années 1960. Forcément, il est parfois compliqué de connaître les nouvelles réglementations du code de la route. Et avec l'âge, certaines facultés diminuent. C'est pour cette raison que l'association CIF-SP Solidaires entre les âges organise des ateliers et les accompagne pour "bien conduire le plus longtemps possible".

Première étape de l'atelier : "on a parlé de ronds-points, de panneaux, de signalisation, de marquage au sol" explique Mounira Adboul-Kader, secrétaire administrative de l'association. En somme, tout ce qui a pu évoluer ces vingt dernières années et qui n'existait pas lorsque les seniors actuels ont passé leur permis.

"Globalement les personnes les plus âgées produisent moins d'accidents mortels que les plus jeunes" - Cyrille Gallion

L'atelier est ludique "pour que tout ne soit pas négatif", explique Cyrille Gallion, co-directeur de l'association. "L'idée c'est de voir aussi qu'on a 40 ou 50 d'expérience donc 40 ou 50 ans de connaissances acquises". Le point négatif concerne plutôt la perte de capacités, comme la vision et l'audition qui baissent, ou encore les réflexes qui peuvent être ralentis. Mais aucune fatalité ! D'ailleurs, pour s'exercer, les retraités peuvent monter en voiture avec Mounira Abdoul-Kader, qui est aussi diplômée monitrice d'auto-école. L'occasion de faire un point sur la conduite : "on vient de me dire que je ne regarde pas assez les rétros, je vais faire plus attention à cela", explique Nicole.

Dans la Vienne en 2021, 56 accidents sur 221 impliquaient une personne de plus de 65 ans, contre 146 impliquant une personne entre 14 et 29 ans. A noter, la tranche des plus âgés est numériquement presque deux fois plus importante que celle des plus jeunes.