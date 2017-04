Paris : un kiosque citoyen et des distributions alimentaires à Daumesnil

Place Félix Eboué, dans le 12ème arrondissement de Paris, un kiosque solidaire centralise de nombreuses associations. Deux fois par semaine, Hologramme profite du marché pour faire une distribution de denrées alimentaires.

Un kiosque solidaire est installé place Félix Eboué, dans le 12ème arrondissement de Paris. Un moyen de centraliser de nombreuses associations.

Hologramme, la distribution de nourriture

Tous les mardis et vendredis, c'est jour de marché dans le quartier de Daumesnil. L'association Hologramme en profite pour faire le tour des stands et récupérer des fruits et légumes. Donnés par les marchands ou récupérés alors qu'ils allaient être jetés, ils sont tous redistribués au kiosque solidaire.

Au marché de Daumesnil, le créateur de l'association récupère fruits et légumes © Radio France

Le chariot est rapidement plein et l'association fait jusqu'à trois tours de marché avant de distribuer les denrées alimentaires à 14h30 au kiosque solidaire.

Partage et convivialité

Au kiosque solidaire, les riverains peuvent s'arrêter pour prendre un thé ou un café. Ce sont eux qui en définissent le prix. Un ordinateur et le WiFi sont également mis à disposition pour ceux qui auraient besoin de réaliser des démarches en ligne. Enfin, l'association Cap ou pas cap a installé une "armoire à dons", où chacun peut déposer ou prendre des livres, habits ou jeux.