Dans le 15e arrondissement de Paris, un centre universitaire accueille les migrants de La Chapelle

Environ 2.500 migrants ont été évacués de la porte de La Chapelle ce vendredi matin. Ils ont été installés dans 18 gymnases de Paris et d'Ile-de-France. Dont certains dans un centre sportif universitaires du 15ème arrondissement de Paris. Un accueil qui devrait durer 15 jours et a indigné des élus et certains riverains.

Les deux gymnases de ce centre universitaire ont été installés ces derniers jours pour recevoir respectivement 100 à 150 personnes. Une vingtaine de tentes ont également été plantées sur le terrain de sport à l'extérieur. Des installations visibles depuis les fenêtres d'immeubles qui entourent le centre sportif. De nombreux habitants observent donc les nouveaux arrivants. Certains jumelles à la main.

C'est inadmissible" - habitante du XVème arrondissement

Une vingtaine de tentes ont été installées sur les terrains de sport du centre universitaire © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

La plupart d'entre eux ne voient pas d'un bon oeil cette arrivée, bien que temporaire. Inquiets et en colère, ils regrettent d'abord de ne pas avoir été prévenus. Pour d'autres, il aurait également été préférable d'être "consultés". Si elle l'avait été, une des habitantes de la rue aurait refusé cet accueil : "pour l'instant ils sont calmes, mais ça ne va pas durer".

Le secrétaire général de la préfecture d'Ile-de- France, François Ravier, a discuté avec ces riverains inquiets. Il l'assure, "de toutes les mises à l'abri que nous avons effectué à Paris et en région parisienne, il n'y a jamais eu de problème".

On nous a mis devant le fait accompli" - Philippe Goujon, maire du XVe arrondissement de Paris

Le maire LR du XVe arrondissement a également réagit, il s'est insurgé de ne "jamais avoir été prévenu officiellement" de cette réquisition du centre sportif. La préfecture et les associations qui ont encadré cet accueil répondent avoir prévenu il y a quelques jours.

Certains riverains, également installés dans ce quartier depuis de nombreuses années, ne comprennent pas la réaction de leurs voisins. A l'image de Lucas, qui se dit "heureux que son arrondissement participe à la mise à l'abris des migrants.

Cet accueil devrait durer 15 jours. Le temps pour les associations et la préfecture d'étudier la situation des 449 migrants : primo-demandeurs d'asile qui vont être orientés pour poursuivre leurs démarches, départ pour certains vers des centres d'accueil en province et pour d'autres, retour vers l'Etat membre où ils ont fait leur première demande d'asile.