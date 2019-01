Dans le Berry, les Gilets jaunes quittent leurs ronds-points

Le Blanc, France

Sous la grande tente blanche, les Gilets jaunes commencent par débarrasser le gros poêle à bois, puis les étagères et la banquette de voiture qui faisait office de canapé.

Il faut retirer les gros clous, la porte, séparer la bâche des planches en bois. Il y a forcément de la nostalgie chez les Gilets jaunes du Blanc, de l'amertume aussi à quitter ce camp, comme pour Thibault, il est plombier chauffagiste : "Il a été construit par énormément du monde, c'est ce qui faisait son charme. _On avait fait un beau truc avait des matériaux de récupération_."

Au Blanc, les Gilets jaunes quittent leur rond-point. © Radio France - Victor Vasseur

Au Blanc, les #GiletsJaunes quittent le "rond-point de la piscine". Ils s'installent à côté dans un hôtel restaurant abandonné. #Berrypic.twitter.com/W7ywXN7j2X — France Bleu Berry (@FB_Berry) January 7, 2019

"Le plus beau du département"

Alain est venu donner un coup de main. Ce retraité était là tous les jours sur ce rond-point : "C'est un tournant. On va manifester différemment. _On perd un peu notre âme car c'était notre combat_. C'était le plus beau rond-point du département."

Les Gilets Jaunes vont s'installer dans un grand hôtel-restaurant abandonné juste à côté. Le propriétaire, c'est Jérôme, le vétérinaire du Blanc : "Il est squatté toutes les semaines. Je préfère voir des Gilets jaunes occuper le lieu avant de retrouver un acheteur."

Hier soir, avant l'arrivée des gendarmes, il ne restait que des palettes et quelques banderoles "Macron Démission".

A Châteauroux également, les trois ronds-points occupés par les Gilets jaunes seront démantelés. La police laisse encore aux manifestants 24 heures pour partir et récupérer leurs affaires. C'est à dire jusqu'à mardi soir. Les camps seront rasés mercredi.