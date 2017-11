Dans le Bocage virois au sud du Calvados, le réseau mobile ne passe toujours pas

C'est au menu des débats du congrès des maires mercredi : la fracture numérique en France. Dans le sud du Calvados, des centaines d'habitants du Bocage virois n'ont toujours pas de réseau mobile sur leur téléphone portable, ni même de connexion Internet.

Deux barres. C'est le réseau mobile qu'arrive à gagner Marie-Laure sous sa véranda si elle ne bouge pas son téléphone portable, un problème abordé mercredi au congrès des maires à Paris. Tel est le quotidien de cette mère qui gère à la fois l'administration de l'entreprise familiale de maçonnerie entre midi et deux, et son travail d'aide à la personne à mi-temps. Une organisation d'autant plus complexe que le manque de réseau perturbe le fonctionnement de l'entreprise.

"On nous impose de passer au numérique"

Depuis vingt ans, la maçonnerie Dumont fonctionne bien. Mais la volonté de faire passer les services publics au "tout numérique" change la donne pour cette famille qui ne quitterait son havre de paix en rase campagne pour rien au monde. "On nous impose de passer au numérique (...) aujourd'hui le papier ne vaut plus rien, et si on n'a pas Internet, ça devient impossible de gérer la paperasse d'une entreprise", affirme Marie-Laure devant Florent son mari qui acquiesce.

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron l'a promis : tous les Français profiteront du très haut débit avant 2020. "Pourtant, nous, on n'a même pas Internet. On arrive à envoyer des gens sur la lune, mais nous, on ne peut pas profiter de connexion Internet sur Terre !", s'indigne Marie-Laure.

Un manque d'attractivité pour les communes du Bocage virois

Le fils Dumont, Nicolas, 20 ans, n'arrive parfois pas à joindre ses amis pour sortir. "C'est difficile pour les jeunes de vivre sans Internet, affirme Reine Eude, maire déléguée au Gast, on a du mal à renouveler notre population, à attirer les jeunes". Sans parler de "l'activité économique difficile sans connexion" et "le risque pour les personnes âgées isolées " qui n'arriveraient pas à joindre les services de santé en cas de problème.

Depuis deux ans, Reine Eude oeuvre pour construire une antenne relais dans sa commune. Grâce à une aide financière de 100 000€ de la part de l'Etat, "les premiers coups de pioche seront donnés dans les prochains mois", se satisfait l'élue. En revanche, il faudra encore attendre de longs mois avant de pouvoir profiter du téléphone portable ou d'Internet au Gast.