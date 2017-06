Dans le Buzz, Carmen partout, on embarque à bord de l'Etoile du Roy et un nouveau clavier pour nos petits doigts

Dans le Buzz Armorique, retour sur la soirée Carmen dans toute la Bretagne. La Bretagne où justement un Youtubeur nous fait découvrir l'Etoile du Roy grâce à son drone et puis un nouveau clavier d'ordinateur ne plus s'arracher les cheveux.

Carmen dans toute la Bretagne

L' opéra Carmen était partout en Bretagne hier. De Redon, jusqu'à Dinan en passant par Fougères, l'Opéra était multidiffusé en direct grâce à des écrans géants installés dans une vingtaine de villes. Un véritable succès, à Rennes, plus de 7000 spectateurs étaient place de la Mairie dès 20h. Photos et vidéos : ici

Dans la foule, la Maire de Rennes, Nathalie Appéré, était présente pour assister au spectacle :

En plein air et en direct, Carmen crève l'écran à #Rennes ! Un succès fou, un opéra hors norme, un grand RDV populaire💃🏻 #Carmen2017 pic.twitter.com/kmlqsmTQl1 — Nathalie Appéré (@nathalieappere) June 8, 2017

Rennes Métropole s'amuse de la réussite de l’événement sur son compte twitter :

On embarque dans l'Etoile du Roy avec un Youtubeur

Il s'agit de la frégate que l'on voit au port de St Malo et qui a participé fin mai à la Semaine du Golfe du Morbihan... Le Youtubeur Amixem originaire d'Angers, a pu monté à bord toute une journée. Il à publié une vidéo de 8 minutes ou il fait découvrir le bateau dans ses moindres détails. Et petit bonus, il utilise son drone pour nous donner de superbes images de la Bretagne.

Un clavier d'ordinateur nouvelle génération

Le Ministere de la culture à demandé à l'association française de normalisation (Afnor) de réfléchir à un dépoussiérage du clavier d'ordinateur. Notamment pour que les caractères spéciaux comme le "é" majuscule, l'arobase ou encore le point ne soit plus un calvaire à taper. L'association à sollicité les fabricants d'ordinateurs, les éditeurs de logiciels, des linguistes et même des spécialistes des problèmes de la main. Deux options sont envisagées.

La première, un clavier "azerty" amélioré et la seconde, un nouveau clavier : nom de code, le "bépo". Les lettres les plus fréquentes de la langue française sont placées au milieu ainsi que la virgule afin de limiter les efforts et donc la fatigue musculaire.

Enquête Publique

Vous pouvez participer aux choix vous aussi, en répondant a une enquête publique via internet.

Il faut répondre avant le 9 juillet, on peut aussi le faire via Twitter en incluant dans son message le #clavierfrançais.