Dans le Buzz, la disparition de Nolan, une enquête sur les Malouins et le champion Pierre Le Coq diplômé

Dans le Buzz Armorique, on apprend la disparition de Nolan, un petit Breton atteint d'une maladie neurodégénérative. Le projet Gibraltar 2017 mis sur pied pour l'aider à se soigner se fera quand même en sa mémoire. Dans le Buzz, on parle d'une enquête sur les Malouins et de Pierre Le Coq diplômé.

Malgré la disparition de Nolan, le projet Gibraltar 2017 se fera en sa mémoire

Le projet Gibraltar 2017 c'est un pari un peu fou d'un périple à vélo de 5000km à travers la France, l'Espagne, le Portugal jusqu'à Gibraltar le tout au départ de Saint-Nicolas-de-Redon. Un projet pour soutenir Nolan un petit garçon de 7 ans originaire de Bain-de-Bretagne souffrant de la maladie de Canavan, une maladie neurodégénérative qui l'oblige à aller aux Etats-Unis pour suivre des traitements très coûteux. Les membres du projet Gibraltar ont annoncé mercredi sur leur site et les réseaux sociaux que le petit breton était décédé.

L'équipe de Gibraltar 2017, c'est-à-dire Michel qui doit faire le parcours à vélo et Germain, Chris, Leeloo et David un couple et ses deux enfants qui le suivent en camping car pour l'assister; et bien tout ce petit monde a décidé de maintenir le départ le 1er avril prochain. Ils indiquent donc qu'ils prendront tout de même la route en mémoire de Nolan. Tout le projet est expliqué sur le site gibraltar2017.fr. On peut faire des dons.

"Qu'est ce qu'un Malouin en 2017?"

C'est la question que se pose Pauline Blin Jouan. Cette étudiante en sociologie écrit un mémoire sur la ville de Saint Malo et le sentiment d'appartenance au territoire des habitants. Son enquête s'effectue dans le cadre du 50ème anniversaire de la fusion de Saint-Malo, Paramé et Saint-Servan. Pour son mémoire, Pauline propose aux Malouins de répondre à un questionnaire en ligne que l'on trouve sur le site internet de la mairie de Saint-Malo ou sur les réseaux sociaux. Toutes les réponses resteront anonymes promet l'étudiante et ne serviront qu'à comprendre le point de vue des Malouins.

Pierre Le Coq, champion de planche à voile, mais aussi dentiste!

Pierre Le Coq, le Breton médaillé de bronze en planche à voile aux JO de Rio et originaire de Plérin dans les Côtes d'Armor vient d'obtenir son diplôme de dentiste. Il l'annonce via son compte Twitter.