Dans le Buzz, la vidéo de L214 dans un élevage breton, la série "Lost in the Swell" et les sélection de Gnagnon et Poha

Dans le Buzz Armorique, les réactions après la publication d'une vidéo de l'association L214 dans un élevage de porcs breton, la série Lost in the Swell et la sélection chez les U20 de jeunes joueurs du Stade Rennais, Denis Will Poha et Joris Gnagnon.

La vidéo choc de L214 dans un élevage de porcs breton

L'association L214 qui milite contre la maltraitance animale et la consommation de viande, a publié jeudi une nouvelle vidéo choc. Cette fois, L214 a filmé à l'intérieur d'un élevage porcin du Finistère, situé à Pouldreuzic. L'association y dénonce de la maltraitance animale avec des porcs forcés à vivre au milieu des cadavres de leurs congénères en putréfaction ou leurs ossements.

Une vidéo qui fait réagir les internautes:

J'ai regardé la vidéo et je n'aurais pas dû. 😶

C'est horrible. https://t.co/X0ahekPFsx — BRΞIZH is BΞAUTIFUL (@BreizhOfficiel) March 16, 2017

Si on retrouve l'éleveur au bout d'une corde, on amène le faire-part à @L214 ? https://t.co/KwHzKdLCqA — Serge Le Doaré (@DoarLe) March 16, 2017

Qui dit que les eleveurs ne se préoccupent pas de leurs animaux #bienetreanimal #Aveniragri pic.twitter.com/S8leNvVp9Y — FDSEA du Morbihan (@FDSEA56) March 16, 2017

Cet élevage n'est pas absolument pas représentatif des centaines d'élevages que triskalia accompagne. https://t.co/h1wwTnDPxF — Triskalia (@TriskaliaCoop) March 16, 2017

Du rêve avec la série "Lost in the Swell"

On prend la vague avec la série "Lost in the swell" qui retrace les aventures de trois surfeurs bretons. Ewen, Ronan et Aurel qui sont en quête de vagues et de rencontres autour du monde. Originaires de Brest, ils n'en sont pas à leur coup d'essai puisque c'est déjà la troisième saison de leur série. Ils sont d'abord aller chercher des vagues uniques dans l'Océan Indien puis autour des Iles Salomon. Cette fois ils sont partis au Gabon avec des fat bike, des vélos avec des grosses roues qui permettent de rouler sur le sable. Trois épisodes ont déjà été publiés sur leur site.

Poha et Gnagnon sélectionnés chez les U20

Denis Will Poha et Joris Gnagnon, deux jeunes joueurs du Stade Rennais, ont été appelés en équipe de France des U20 pour un tournoi international qui se déroulera en Bretagne la semaine prochaine. Des sélections saluées par les internautes sur Twitter.

Très heureux d'être sélectionné en équipe de France 🇫🇷 #U20 ❗️ Prépares ta chanson mec @Gnagnon_39 😂😂😂 — Denis Will Poha (@dwp_97) March 16, 2017