Dans le Buzz, le défi de Covoiturage +, le nouveau dispositif OuiCar Connect et Marquis de Sade en concert à Rennes

Dans le Buzz Armorique, gros plan sur le défi Ehop de Covoiturage + pour inciter les salariés du quartier Beaulieu à Rennes à partager leurs voitures. Des infos pour louer des voitures moins cher. Et puis cette annonce sur Twitter: le groupe rennais Marquis de Sade revient sur scène.

Un défi pour promouvoir le covoiturage

L'association Covoiturage + est à l'origine de ce projet Ehop en partenariat avec l'agence Durable et la Caisse d'Epargne. Il s'agit de proposer aux salariés de la zone de Beaulieu à Rennes de tester le covoiturage pendant tout le mois de juin. Cela concerne 10 000 salariés invités donc à covoiturer un jour par semaine ou plus, voire seulement 1 à 2 fois dans le mois. Une façon de se dire en l'expérimentant, que le covoiturage ce n'est pas si compliqué. Pour participer à ce défi covoiturage, un site dédié a été créé. On peut trouver une équipe déjà inscrite, ou en créer une. Si jamais aucun trajet ne correspond à ses besoins, on peut joindre en un clic Covoiturage + pour avoir de l'aide. 122 personnes sont déjà inscrites pour ce défi Ehop covoiturage à Rennes Beaulieu. Il faut savoir que dans ce secteur de Rennes, 10% déjà des salariés font du covoiturage mais des études montrent que ce taux pourrait atteindre les 30%. Le défi du mois de juin doit donc permettre d'aider certains salariés rennais à sauter le pas.

Les explications de Guylaine Davenet de Covoiturage + Copier

Pour en savoir plus sur l'expérimentation que nous menons à Beaulieu @metropolerennes @AgenceDurable

➡ https://t.co/zWvVfXbMb8 — Ehop Covoiturage (@EhopCovoiturage) April 24, 2017

Et 70 personnes prêtes à tester le covoiturage sur Atalante Beaulieu! #EhopDefiCovoitBeaulieu pic.twitter.com/MqePtEagLT — Ehop Covoiturage (@EhopCovoiturage) May 16, 2017

Un nouveau service proposé par le site OuiCar pour louer des voitures moins cher

OuiCar c'est le leader français de la location de voiture entre particuliers, un dispositif qui permet donc à tout moment via une application pour smartphones de trouver une voiture à louer où que l'on soit. OuiCar qui propose désormais un nouveau service: louer une voiture de la SNCF, des voitures de fonction qui sont utilisées la semaine mais pas le week-end. Les voitures sont à disposition depuis certaines gares. Le système a été testé en Bretagne, il se généralise désormais depuis les gare de Rennes, Brest, Saint-Brieuc, Vannes, Redon et St Malo mais aussi Bordeaux, Lyon ou Nantes... Pour le particulier, cela coûte moins cher, 30 à 40% de moins qu'une location classique. Pour en profiter il faut télécharger l'application OuiCar et chercher ensuite selon la ville où l'on se trouve, les véhicules à louer estampillés "OuiCar Connect".

Marquis de Sade sur scène à Rennes pour un concert unique

C'est sur Twitter que les TransMusicales de Rennes ont annoncé lundi le concert exceptionnel du Marquis de Sade. Ce sera le 16 septembre prochain au Liberté. Le groupe mythique rennais n'a pas fait de concert depuis près de 40 ans et il se reforme à l'occasion "de de la biennale Teenage Kicks où une exposition leur rendra hommage" explique l'Ubu via son site internet.

Marquis de Sade : les places pour leur unique concert sont en vente :

👉 https://t.co/8suWrciYUl pic.twitter.com/6UyNZTSr80 — Trans Musicales (@TransMusicales) May 22, 2017