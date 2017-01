Ils font le Buzz, les vidéos The Good Mind, un budget participatif à Rennes, l'appli pour mettre Vannes dans sa poche !

Dans le Buzz, les vidéos immersives des Rennais de The Good Mind, un budget participatif à Rennes, et une application smartphone de la mairie de Vannes pour faire toutes ses démarches administratives.

Les nouvelles vidéos de "The Good Mind"

"The Good Mind" est un projet imaginé par le Rennais François Philau. Ce jeune homme de 25 ans réalise des vidéos depuis quelques mois. L'une d'elle, tournée dans le métro rennaisn et intitulée "Dans la peau d'une fille" avait fait plus de 2 millions de vues sur internet. Le spectateur a l'impression d'être à la place d'une jeune femme se faisant agresser verbalement.

Ce succès a donné l'idée d'une série de 8 vidéos : "Dans la peau de". La première, Dans la peau d'un migrant, a été publiée hier sur Facebook notamment.

Une nouvelle vidéo ainsi déclinée sera publié chaque semaine sur la page Facebook de The Good Mind. Dans la peau d'un "clochard", d'un "paralysé" ou d'une "mère de famille" par exemple. Pour continuer leur projet, l'équipe de The Good mind fait appel à du financement participatif sur la plate forme www.tipeee.com

Un budget participatif à Rennes

Pour la deuxième année, la ville va allouer 3,5 millions d'euros soit 5% de son bugdet d'investissement pour ce budget participatif. c'est à dire des projets proposés par des habitants ou des associations et qui sont soumis aux votes des Rennais et des Rennaises.

Cette année 630 projets ont été proposés, 239 ont été retenus et on peut voter pour les 10 qu'on préfère depuis samedi et jusqu'au 12 février. Pour cela, il faut habiter Rennes, et faire son choix via le site fabriquecitoyenne.rennes.fr

Si vous avez déposé un projet, la ville y a mis en ligne un "kit de communication" téléchargeable en ligne. Les résultats des votes seront communiqués dès le 13 février 8h.

Mettre Vannes... dans sa poche !

On peut mettre désormais Vannes dans sa poche! Il suffit de télécharger gratuitement l'application "Ville de Vannes" via l'AppStore ou Google Play. L'application permet d'avoir en quelques clics accès aux horaires des médiathèques, ou expos en cours, mais aussi à demander un rendez vous avec le Maire ou ses adjoints. On peut demander aussi facilement un certificat d'acte de naissance, de décès ou de mariage.

Cela intéresse de plus en plus d'internautes. Selon la ville de Vannes, 3500 démarches sont d'ores et déjà réalisées tous les mois sur le site internet de la commune.