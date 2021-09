Dans le Calvados, une saison touristique maussade cet été à cause de la météo et du pass sanitaire

Dans le Calvados, le secteur de Bessin est le plus touché par cette baisse de fréquentation.

La rentrée s'est faite ce 2 septembre, les vacances d'été sont derrière nous, c'est l'heure du bilan pour cette saison touristique dans le Calvados. Un été globalement maussade d'après les chiffres de Calvados Attractivité, l'Observatoire du tourisme dans le département. Le mois d'août est un peu meilleur que juillet mais si on compare à août 2020, on constate une baisse du nombre de visiteurs, 5% en moins.

Près de quatre professionnels du tourisme sur dix parlent même de 20% de fréquentation en moins. Pour les sites en intérieur, comme les musées, les zoos, les parcs d'attraction, le frein, c'est la mise en place du pass sanitaire d'après les professionnels.

La Côte Fleurie s'en sort plutôt bien en terme de fréquentation. © Maxppp - Thomas Bregardis

Du côté des sites extérieurs, la mauvaise météo a clairement découragé les touristes, 20% de précipitations en plus par rapport à une année normale. Et la zone la plus touchée, c'est le Bessin mais la Côte Fleurie elle, s'en sort plutôt bien.

Les hôtels durement touchés

Moins de visiteurs, cela veut forcément dire moins de nuitées, essentiellement dans les hôtels. Les meublés et les locations eux, réussissent à atteindre un taux d'occupation à 75%.

Il manque en fait les touristes étrangers. La crise sanitaire implique toujours des restrictions de déplacement. Même si les Américains font leur retour en Calvados cette année, ils étaient 40.000 en août. C'est encore très loin malgré tout, du chiffre d'août 2019 avec 75.000 touristes américains. La clientèle allemande est aussi un peu revenue. 143.000 touristes pour ce mois d'août, contre 132.000 en août 2020.