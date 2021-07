Dans le camping de Coupeau à Saint-Berthevin, on prépare la saison estivale

Le mardi 6 juillet sonnera la cloche du début des vacances d'été. En Mayenne, les campings sont pratiquement pleins pour la saison estivale. Au camping de Coupeau à Saint-Berthevin, on profite des derniers jours pour que le site soit prêt avant l'arrivée des campeurs.

La saison estivale s'annonce intense dans les campings mayennais. Après un été 2020 très mauvais en raison de l'épidémie de coronavirus, les campeurs ont pris d'assaut les sites de réservations pour les mois de juillet et août. Dans le camping de Coupeau à Saint-Berthevin, on s'active pour que tout soit prêt pour mardi 6 juillet, date du début des grandes vacances.

"Nous avons eu une répétition générale avec le passage du Tour de France, car notre camping était pratiquement plein", raconte Franck Détais, le responsable du camping de Coupeau situé à Saint-Berthevin. "Nous avons encore un peu de travail, car il faut faire les dernières vérifications des douches, sanitaires et des bornes électriques, mais sinon nous sommes prêts", ajoute-t-il.

"Un besoin de se mettre au vert"

Le gérant du camping constate un changement de comportement des vacanciers. "Ils ont envie de parler, de rencontrer de nouvelles personnes, et ça, ce n'était pas le cas avant", explique-t-il. "Je pense que la crise sanitaire à changer les mentalités, et que les campeurs ont besoin de se mettre au vert et de changer d'air", précise le gérant du site de Coupeau de Saint-Berthevin.

Sa seule crainte, c'est que le temps soit mauvais. "S'il pleut un week-end, on peut être sûr que le camping sera vide", se désole Franck Détais. "La météo, c'est notre outil de travail quotidien, et la saison d'été dépendra d'elle", prévient l'homme de 54 ans. Pour le moment, les mois de juillet et août sont pratiquement pleins, avec notamment la venue de plusieurs centres de loisirs dans la région.