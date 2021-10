Dans le Cantal, Jean Castex promet le retour du train de nuit Paris-Aurillac

En visite dans le Cantal ce samedi 30 octobre, le Premier ministre a rencontré des acteurs associatifs, économiques, des agriculteurs et des élus. A ces derniers, il a notamment promis la réouverture de la ligne ferroviaire de nuit entre Paris et Aurillac, fermée au début des années 2000.

Le Premier ministre a passé ce samedi 30 octobre dans le Cantal. Jean Castex, qui avait promis de se rendre dans tous les départements de France, a rencontré les acteurs associatifs et économiques à Aurillac puis a passé un moment au comice agricole de Jussac, occasion d'aborder la question des aides pour les agriculteurs, aux côtés du ministre de l'agriculture Julien Denormandie. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à l'Association des Maires et des Présidents d'intercommunalité du Cantal, réunie à Mauriac, où il n'a pas échappé aux demandes de solutions pour les déserts médicaux ou le manque de transports. Sur le dossier ferroviaire, Jean Castex a promis la réouverture de la ligne de nuit entre Paris et Aurillac.

Je considère que le principe n'est pas négociable : il faudra la rouvrir - Jean Castex

Ce train de nuit, disparu au début des années 2000, est revenu sur le devant de la scène récemment avec la demande du député Vincent Descoeur (LR) de le faire à nouveau circuler dans le cadre du plan de relance ferroviaire. "Nous devrons apporter aux habitants du Cantal une réponse, à brève échéance, sur une date de réouverture de cette ligne de nuit. J'ai bien dit "une date." Cela veut dire que je considère que le principe n'est pas négociable: il faudra la rouvrir" a déclaré Jean Castex devant les élus cantaliens dont certains ont applaudi. Sur la date en question, le Premier ministre se montre prudent, évoquant les transformations nécessaires du côté de la SNCF, notamment pour remettre des couchettes. "Rendez-vous est pris. Hélas, ce n'est pas moi qui, avant la fin de mon mandat à Matignon (...) arriverai au petit matin dans une couchette à Aurillac. Mais je compte bien que, sous mon mandat, de façon solennelle, la date de réouverture soit connue de vous tous et vous toutes."

Les déserts médicaux, l'école, le désenclavement : les réponses de Jean Castex aux élus cantaliens

Interpellé également sur la problématique des déserts médicaux, notamment en milieu rural, le Premier ministre ne s'est pas montré favorable à une obligation d'affectation pour les jeunes médecins. "Je ne conseillerai pas non plus qu'on ouvre davantage les vannes pour faire appel aux médecins étrangers" a déclaré Jean Castex. Alors qu'Olivier Véran a promis la fin des déserts médicaux à l'horizon 2026 grâce notamment à la fin du numerus clausus, d'ici là, le Premier ministre admet ne pas avoir "de remède miracle." Mais promet aux élus cantaliens que "tout ce qui peut accroître les leviers d'attractivité dans vos territoires, y compris par la voie pécuniaire, nous devons le tenter (...) des solutions supplémentaires seront présentées dans les mois à venir et seront articulées avec l'hôpital. C'est un enseignement de la crise, on ne peut plus séparer, comme on dit, la ville et l'hôpital."

Sur le désenclavement du territoire, par les travaux sur la RN122 ou encore l'installation du haut débit Internet, Jean Castex s'est plusieurs fois adressé au préfet du Cantal pour un suivi accru de ces dossiers dans les mois et années à venir. Face aux élus inquiets de la fermeture éventuelle d'écoles, Jean Castex a voulu être rassurant. Depuis 2014, une convention d'aménagement du territoire scolaire prévoit de maintenir les moyens alloués dans le Cantal : déjà renouvelée, elle arrive à expiration. "Je pense qu'il est indispensable de vous sécuriser là-dessus" réagit le Premier ministre. "Vous êtes dans une spécificité, il faut y faire face." Avec une promesse, encore : celle d'en parler au ministre de l'Education nationale.