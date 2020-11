Dans le Cher, Internet au secours du Téléthon

Si le reconfinement se termine officiellement le 1er décembre, il faudra évidemment toujours respecter les règles de protection sanitaire les 4 et 5 décembre. Les interdictions de se rassembler ou les jauges imposées risquent de compromettre un certain nombre d'initiatives. Dans le Cher, par exemple, on a dénombré environ 200 manifestations de terrain l'an dernier : il n'y en aura probablement pas plus d'une centaine cette année. Le coordonnateur départemental du Téléthon, Sébastien Brunet, mise donc beaucoup sur internet : une page spéciale " Trop fort dans le Cher pour le Téléthon " a été créée.

A vous d'organiser des défis pour recueillir des fonds pour le Téléthon dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Un certain nombre d'organisateurs ont préféré jeter l'éponge cette année. Les restrictions sanitaires qui seront toujours en vigueur début décembre ne permettront pas d'organiser par exemple des repas pour le Téléthon, ni même de randonnée à moins de contrôler les groupes pour ne pas dépasser la jauge autorisée. Des complications qui minent un peu le moral des organisateurs. Mais d'autres initiatives de terrain pourraient se monter, espère Sébastien Brunet : " Il faut être conscient qu'on va perdre la majorité des animations sur le terrain. Mais on ne renonce pas. On va miser beaucoup sur les tombolas en ligne, des animations dans les écoles (sans brassage de classe, c'est possible). Des grandes surfaces vont aussi organiser des tombolas. On pourra organiser des choses jusque fin janvier."

Plusieurs catégories de défis sont ouvertes © Radio France - Michel Benoit

Le salut viendra peut-être d'internet : à vous de mettre en ligne des défis pour collecter des dons via une page spéciale créée dans le Cher : " On va organiser des défis cuisine, des défis sportifs, des défis forts, trop forts, avec le coeur, détaille Sébastien Brunet. Et on renvoie vers une page de collecte. On peut ainsi sensibiliser ses proches au don. On était sur une bonne dynamique l'an dernier dans le Cher, et on veut continuer sur cet élan pour aider au mieux les familles qui toute l'année, doivent faire preuve d'un courage sans faille et d'une grande énergie. On doit se mettre ) leur hauteur, malgré le covid." L'année dernière, les dons avaient augmenté dans le Cher pour atteindre environ 150.000 euros.