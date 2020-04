En Berry, la Banque Postale ouvre exceptionnellement pour les allocataires de prestations sociales

La crise du coronavirus ne doit pas laisser de côté ceux qui connaissent, tout au long de l'année, des difficultés financières. Pour permettre aux allocataires de bénéficier de leurs prestations, plusieurs bureaux de la Banque Postale, dans le Cher, vont ouvrir leurs portes plus tôt que prévu.

"Afin que le versement des prestations sociales aux allocataires se déroule dans les meilleures conditions possibles, La Poste met en place un dispositif adapté", écrit La Poste dans un communiqué ce vendredi.

Les bureaux ouverts plus tôt que prévu pour les allocataires

Allocation logement, allocation adulte handicapé, allocations familiales, RSA... Plus de la moitié des bénéficiaires d'allocations sociales est cliente de La Banque Postale, et 1,5 million d'entre eux viennent retirer leurs allocations en liquide dans les bureaux de poste chaque mois. Pour éviter de pénaliser doublement ces allocataires en pleine crise du coronavirus, La Poste indique donc avoir mis en place "un dispositif adapté dans 1850 bureaux de poste en métropole et en outremer".

Dès ce samedi 4 avril, les allocataires ayant une carte de retrait pourront retirer leurs allocations en distributeur automatique de La Poste (au lieu du mardi 7 avril, comme c'était prévu au départ).

La semaine prochaine, des bureaux ouvriront avec ou sans accueil physique (guichetier) et seront "principalement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité". 15 bureaux de poste ouvriront dans le Cher et 13 dans l'Indre.

15 bureaux dans le Cher

Ouverts à partir du lundi 6 avril :

Vierzon principal

Bourges Louis XI

Bourges Aéroport

Saint-Amand-Montrond

Aubigny-sur-Nère

Sancoins

Saint-Germain-du-Puy

Sancerre

Bureaux avec guichetiers ouverts dans le courant de la semaine prochaine et pendant toute la période du versement des prestations sociales :

Le Guetin

Foecy

Lury-sur-Arnon

Massay

Trouy

Vailly-sur-Sauldre

13 bureaux dans l'Indre

Ouverts à partir du lundi 6 avril :

Châteauroux centre

Chabris

La Châtre

Issoudun

Déols

Argenton-sur-Creuse

Le Blanc

Buzançais

Bureaux avec guichetiers ouverts dans le courant de la semaine prochaine et pendant toute la période du versement des prestations sociales :

Clion

Luçay-le-Mâle

Pellevoisin

Vendoeuvres

Neuvy-Pailloux

Des mesures d'hygiènes particulières

Ces bureaux "avec guichetiers" sont rouverts avec des conditions strictes : écrans de protection pour séparer les visiteurs des guichetiers, et marquages au sol pour faire respecter les distances d'un mètre entre chaque client.

Pour effectuer un virement, consulter votre solde, ou effectuer un virement Western Union, la Banque Postale rappelle son site internet : www.labanquepostale.fr.