Dans le Cher, la base d'Avord accueille un millier de participants aux universités d'été de la défense

Avord, Cher, Centre-Val de Loire, France

Des ateliers de réflexion sur la façon de faire de la guerre demain c'est un peu ce que sont les universités d'été de la défense. "Une opportunité pour tous les participants parlementaires industriels, militaires, élus, décideurs d'échanger sur des sujets importants comme la défense de la France et de l'Europe mais aussi sur la guerre de demain en tenant compte des grands enjeux qu'elle a rencontré" explique le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air

La guerre de l'espace en est un des sujets évoqués, Il faut assurer la défense du matériel stratégique existant par une surveillance de plus en plus précise et le développement d'outils capables d'éviter concrètement des menaces de destruction et aussi d'être capable d'agir soi-même pour disposer d'une force de dissuasion.

Lutte anti-drone

Les drones sont aussi à l'ordre du jour "Je ne crois pas que la France soit en retard" assure le général Lavigne "la France développe de nombreux drones. On a pris le bon virage" Le successeur du drone américain Reaper sera d'ailleurs un projet européen : l'Euromale.

La base de défense d'Avord est en pointe dans la lutte anti-drone " C'est une des missions en effet - nous avons un escadron de défense sol-air - mais ce n'est pas la seule, la base d'Avord c'est vraiment un condensé de l'armée de l'air avec des misions de protection de l'espace aérien, de dissuasion, d'intervention et de formation. C'est une base essentielle pour nos armées"