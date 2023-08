Dans le Cher, les touristes répondent présents depuis le début de l'été

Le centre-ville historique de Bourges, le piton rocheux de Sancerre, l'abbaye de Noirlac, les multiples châteaux, le canal de Berry : le Cher regorge de merveilles naturelles, de monuments et de sites à ne pas rater. Les touristes ne s'y trompent pas. Tout comme dans l'Indre , la saison estivale 2023 est bien partie. Cela se confirme notamment pour la partie hébergements. "On est satisfait sans être dans l'euphorie de l'été 2022 qui avait été spectaculaire. C'est globalement similaire à 2019, notre année de référence avant le Covid", indique Vincent Gerbier, chargé de développement pour le label Gites de France dans le Cher.

La vue depuis Sancerre offre une magnifique perspective © Radio France - Jérôme Collin

La mise en route semble avoir été difficile. Les craintes liées aux conditions météorologiques ont peut-être provoqué un peu de frilosité au début. "Mais les réservations de dernière minute ont permis de compenser cette incertitude", poursuit Vincent Gerbier. Evidemment, la ville de Bourges sert de locomotive touristique. "Cela représente quasiment 50% de l'activité du département. Bourges donne le la sur l'ensemble du territoire", précise Ludovic Azuar, directeur général de l'Agence tourisme et territoire du Cher.

Mais les touristes ne se limitent pas à la ville préfecture du département du Cher. "Il y a de beaux coups de projecteurs sur des animations ont permis de stimuler le nord du département, comme les 600 ans des fêtes franco-écossaises. Et puis Sancerre poursuit sa belle dynamique du plus beau village de France et de village préféré des Français", se félicite Ludovic Azuar.