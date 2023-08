Dans le Cher, on vous fait visiter l'intérieur des tours de la centrale nucléaire de Belleville

Vous voyez les grandes tours d'une centrale nucléaire où l'on voit parfois un panache de vapeur ? Cela s'appelle une tour aéroréfrigérante et il est extrêmement rare de pouvoir en découvrir le fonctionnement. C'est pourtant bien cette visite exceptionnelle que propose la centrale de Belleville-sur-Loire, dimanche 17 septembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 août .

Frissons garantis par Muriel Dachicourt, la directrice déléguée de la centrale. "La première fois qu'on entre dans cette tour, c'est très impressionnant, ça nous frappe. Elle est très haute, plus de 150 mètres de haut. On se trouve tout petit, c'est vraiment exceptionnel", explique-t-elle. 80 premières places ont très vite trouvé des personnes intéressées, voilà pourquoi le site de la centrale de Belleville a rouvert 32 places supplémentaires.

Pour EDF et la direction de la centrale nucléaire, cette participation aux Journées européennes du patrimoine est l'occasion de sensibiliser le grand public à ce monde souvent méconnu. "Ces tours, on les voit de loin et parfois avec une sorte de fumée. On nous pose beaucoup de questions et c'est l'occasion d'y répondre", indique Muriel Dachicourt. Mais alors justement, qu'est-ce qui sort de ces tours aéroréfrigérantes ? "C'est de la vapeur d'eau, tout simplement. Il n'y a aucun danger pour la population", ajoute-t-elle.