Dans le diocèse d'Orléans, des messes ... sur Facebook et Youtube !

Dans le diocèse d'Orléans, comme un peu partout en France, les paroisses s'organisent pour que les croyants puissent assister aux messes malgré le confinement, grâce à Facebook et Youtube.

Des messes ... célébrées en direct sur Internet ! Pour permettre aux croyants d'assister aux offices malgré le confinement, l'église doit faire preuve d'inventivité. Et dans de nombreuses paroisses de France, les curés s'organisent pour diffuser les messes quotidiennes en direct sur Facebook et Youtube.

A Orléans, les paroisses Saint-Laurent et Saint-Marceau mobilisées

C'est notamment le cas dans le diocèse d'Orléans. Depuis le début du confinement, le père Ignace Jalenques, curé de la paroisse Saint-Laurent, diffuse sa messe quotidienne en live sur le réseau social et la plateforme de vidéos en ligne. Il la célébrera ainsi ce dimanche 22 mars.

"Nous étions censés organiser notre weekend annuel "24 heures pour Dieu" ce weekend", explique-t-il, "Mais bien entendu, tout a été annulé avec les mesures de confinement. C'est là qu'avec _plusieurs laïcs très impliqués dans la paroisse_, on s'est dit : "Allez on s'y met, il faut qu'on maintienne le lien !"."

Les gens nous le disent : ça leur fait vraiment du bien, ça leur apporte un vrai message d'espérance.

A Orléans, le père Gilles Rousselet, curé de la paroisse Saint-Marceau à Orléans s'est également lancé dans cette pratique. Des messes diffusées parfois avec les moyens du bord.

"On est encore très amateurs", s'amuse Ignace Jalenques, "Moi je bricole _avec mon téléphone et mon ordinateur pour pouvoir envoyer à la fois vers Youtube et Facebook_. Mais les gens nous le disent : ça leur fait vraiment du bien, ça leur apporte un vrai message d'espérance."

Une collaboration dans tout le diocèse

C'est en fait tout le diocèse d'Orléans qui se mobilise pour maintenir le lien entre les Chrétiens. Une plateforme collaborative a ainsi été mise en ligne pour que les paroisses puissent partager leurs idées et bonnes pratiques.

De son côté, l'évêque d'Orléans Monseigneur Blaquart intervient chaque jour cinq minutes sur la radio RCF Loiret.

Par ailleurs, au niveau national, une action a été décidée pour le 25 mars prochain. Les cloches de toutes les églises de France sonneront à 19h30, et les croyants sont invités à placer des bougies à leurs fenêtres.