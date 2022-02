Dans le Finistère, la communauté ukrainienne se mobilise

L'Association des Maires de France a lancé un appel à la solidarité en fin de semaine dernière mais la communauté ukrainienne du Finistère n'a pas attendu les municipalités pour se mobiliser. Un petit camion est parti ce lundi 28 février de Quimper pour rejoindre l'Ukraine. Il sert habituellement à envoyer des colis aux familles des expatriés ukrainiens dans le Finistère. Mais cette fois-ci il est rempli de produits de première nécessité.

Une action groupée

Dans le hall d'entrée d'Olena Bodéré, impossible de mettre un pied devant l'autre. Il y a des dizaines de sacs de courses empilés : "Il y a des boîtes de conserve, de la farine, des vêtements, des draps", énumère Olena. Cette Ukrainienne installée à Quimper depuis des années est à l'origine de l'initiative : "J'ai d'abord été sidérée. Je regardais les informations en boucle et puis, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire".

"C'était ça ou je retournais prendre les armes en Ukraine" - Natalia Badora

Elle commence par lancer des appels à l'aide un peu partout, auprès de ses amis, de ses collègues, des hôpitaux et ça fonctionne : "Il y a des personnes qui m'ont contacté de partout, plein d'Ukrainiens qu'on ne connaissait pas". Natalia Badora a par exemple rejoint le mouvement ce lundi 28 février : "C'était ça ou je retournais prendre les armes en Ukraine. Je me suis dit que j'étais plus utile ici". Elle a notamment téléphoné à ses connaissances pour récolter de l'argent et acheter des médicaments : "C'est ce dont ils ont le plus besoin".

Le groupe composé d'une vingtaine de personnes ne veut pas s'arrêter là. Ils continuent à récolter des dons et si le camion ne peut pas revenir, certains ont trouvé une solution : "Nous avons pensé à louer un camion et nous rendre nous-mêmes aux frontières de l'Ukraine pour distribuer ce que nous avons récolté", raconte Olena. Le groupe est donc prêt à tout pour venir en aide à leur pays.