Dans le Finistère, les cordonniers ne trouvent pas repreneurs

Ils sont à peine 60 cordonniers dans le Finistère et la plupart exerce en ville. En milieu rural ils sont de moins en moins nombreux. Le métier n'attire plus et ceux qui partent à la retraite ont bien dû mal à trouver repreneurs.

A Quimper, Armand Caradec accompagne encore quelques jours son repreneur mais officiellement il est à la retraite depuis le 30 juin. Armand a eu bien des difficultés à trouver quelqu'un pour poursuivre son activité de la rue de Douarnenez. Il est cordonnier depuis plus de 40 ans et sa succession il y pense depuis plusieurs années. Il a formé des apprentis mais aucun des jeunes, qu'il a formé, a accepté de passer le pas. C'est un cordonnier confirmé qui reprend donc le flambeau. Jean-Claude Duranceau a longtemps été cordonnier à Paris. Pour lui : "c'est un pari osé , un nouveau challenge car nouvelle région et nouvelle clientèle ! "

A Concarneau comme à Quimper, les repreneurs ne se bousculent pas

Jean-Pierre et Jocelyne Boismartel cordonniers à Concarneau © Radio France - Anne Tréguer

A Concarneau aussi, les cordonniers qui ont encore pignon sur rue ont dû mal à trouver des repreneurs. Jean-Pierre Boismartel est à la retraite depuis 2009 et c'est sa femme Jocelyne qui a pris la suite. Jocelyne compte les mois avant de partir elle aussi à la retraite. " 21 mois, il me reste 21 mois. Si je n'avais pas cet objectif je crois qu'on aurait fermé depuis longtemps. C'est difficile de vivre de la cordonnerie aujourd'hui. Les gens achètent des chaussures pas chères et irréparables ! "